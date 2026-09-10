Gebze Efeler Ligi'ne hazırlanırken şehir spor kenti kimliğini pekiştiriyor

başkan ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyesi S.K. voleybol takımını yeni sezon hazırlıkları sırasında ziyaret etti. Ziyarette sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, takımın hazırlık sürecini dinledi ve yeni sezon için başarı temennisinde bulundu.

Başkan Büyükgöz, sporun kent gündemindeki yerini ve yatırımların önemini vurgulayarak, takımın sahada göstereceği performansın Gebze’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

hazırlık süreci ve beklentiler:

Ziyaret sırasında takımın hazırlıklarını değerlendiren ekipler, sezon öncesi çalışmaların yoğun geçtiğini aktardı. Başkan Büyükgöz, "Efeler Ligi’nde mücadele edecek takımımıza yeni sezon öncesinde başarılar diliyorum. Sporcularımızın ortaya koyacağı mücadeleyle Gebze’mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" sözleriyle destek mesajını paylaştı.

Ziyarette, teknik ekip ile sporcular arasındaki iletişimin ve altyapı desteğinin sürdürüleceği, lig maratonu öncesinde moral ve motivasyonun artırılmasının öncelik olduğu ifade edildi.

gebze'nin spor vizyonu ve uluslararası ev sahipliği:

Başkan Büyükgöz, Gebze’nin sadece yerel liglerle değil, aynı zamanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla da öne çıktığını belirtti. Büyükgöz, kentin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi: "Gebze’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bir yanda Efeler Ligi’nde mücadele eden takımımız, diğer yanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Gebze var. Bu tablo, şehrimizin sporda geldiği noktayı ortaya koyuyor."

Başkan, kentte çocuklardan gençlere, amatör sporculardan profesyonellere kadar geniş bir yelpazede sporun destekleneceğinin altını çizdi ve spor yatırımlarının şehrin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Ayrıca "Sporcu Kent Gebze hedefimiz doğrultusunda spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve Gebze’mizin farklı branşlarda başarılarla anılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleriyle kararlılığı vurguladı.

GEBZE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK VOLEYBOL TAKIMINI ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, YENİ SEZON ÖNCESİ SPORCULARA BAŞARI DİLEDİ.