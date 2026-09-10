Elazığ'da giriş kamerası yaşlı adamın çarpılma anını kaydetti

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci ağır yaralandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza ve müdahale:

Sürücünün M.F.Ç. olduğu belirtilen araç çarpmasının ardından Bahçeci, çevredekilerin müdahalesiyle ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bahçeci yaşamını yitirdi.

görüntüler ve kayıtlar:

Olay yerine ait giriş güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde aracın çarpma anı ve Bahçeci'nin çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulması net şekilde görülüyor.

ELAZIĞ’DA YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI