İklim konferansında kültür ve sanatın buluştuğu Yeşil Bölge

Yeşil Bölge'de kültür, sanat ve sürdürülebilirlik:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan 582.244 metrekarelik Yeşil Bölge, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürel değerleri, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu uygulamaları aynı alana taşıyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında açık kalan alanda ziyaretçiler hem görsel hem de eğitim odaklı etkinliklerle karşılaşıyor.

alan ve temalar:

Yeşil Bölge'de Türkiye Pavilyonu, Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone gibi yapılar yer alıyor. "7 Bölge 7 Mutfak" kapsamındaki Sıfır Atık Mutfağı, gıda israfının önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamaları uygulamalı olarak gösteriyor; Kültür ve Medeniyet Pavilyonu ise Türk tarihi ve el sanatlarını ziyaretçilere aktarıyor.

geleneksel el sanatları ve ziyaretçi tepkileri:

Pavilyonda geleneksel el sanatlarının yanı sıra doğa temalı görsel sunumlar da dikkat çekiyor; kelebeklerin ve doğanın farklı güzellikleri ekranlara yansıyor, Döşemealtı halıcılığı örnekleri sergileniyor. Halı restorasyon uzmanı Ali Canlı mesleğini çocukluğundan beri sürdürdüğünü anlatarak: "Ben ilkokul birinci sınıftan beri bu işle uğraşıyorum. Kardeşlerim de devlet sanatçısı, ben de devlet sanatçısıyım. İki çocuğumu bu meslekten kazandıklarımla büyüttüm. Evliliğimi, her şeyimi bu işten kazandım. Ben halı tamircisiyim, halı restorasyon uzmanıyım. Bu işi severek yapıyorum. Bazen neredeyse 24 saat çalıştığım günler oluyor. Ölünceye kadar bu işi devam ettirmek istiyorum" dedi.

Ziyaretçiler de sergilenen çalışmalardan etkilendiğini aktarıyor. Ayşe Türkoğlu alan için "Mükemmel. Büyük bir farkındalık oluşturdu. Çok iyi hazırlanmış. Üstelik yapılan çalışmalarda tohum ekiliyormuş. Bu da güzel bir katkı sağladı. Çok mutlu olduk. Herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Orhan Aslantürk ise etkinliklerin eğitici yönüne dikkat çekerek: "Gerçekten büyük emek sarf etmişler. Bir şeyleri çok güzel anlatıyorlar. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Güzel bir eğitim veriyorlar aynı zamanda. İklim ve geri dönüşüm konusunda güzel bir aktivite olmuş. Mutlaka görülmesi gereken bir yer" dedi.

gaziantep evi: gelenekten geleceğe bağ:

"7 Bölge 7 Mutfak" kapsamında oluşturulan Gaziantep Evi, cumbalı geleneksel mimariyi çevre dostu uygulamalarla birleştiriyor. Alanda mozaik çalışmaları, geçirgen yüzeyler ve gri su uygulamaları tanıtılıyor; Gaziantep'in geleneksel sofra kültürü de ziyaretçilerle buluşuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin organizasyon hakkında şunları söyledi: "Önce Antalya’yı tebrik ediyorum. Gerçekten ancak Antalya bunun altından kalkabilirdi. Bu kadar düzenli, bu kadar intizamlı, bu kadar kapsayıcı, kimin ne yapmak istediğine fırsat veren başka bir mekân yok. Gerçekten Antalya’ya çok yakıştı." Şahin ayrıca Gaziantep Evi'ne dair: "Bize Gaziantep Evi’ni verdiler. Biz burayı cumbalı eve çevirdik. Geleneksel ürünü yerelden evrensele, gelenekten geleceğe taşıyan bir tasarım ortaya koyduk. Bahçesinde geçirgen yüzeylerle gri suyun nasıl çalıştığını, cumbalı evde mozaiklerin nasıl oluştuğunu gösterdik. Benim doğduğum ev de böyle bir evdi. O geleneksel yapıyı geleceğe taşımak için bize büyük bir fırsat verdi. Gerçekten içime sinen, beş duyuya hitap eden bir eser ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Yeşil Bölge, kültürel miras ile çevre bilincini aynı platformda buluşturarak ziyaretçilere somut uygulamalar ve hikâyeler sunuyor; sergiler ve atölyeler aracılığıyla iklim farkındalığının yerelden evrensele taşınmasına katkı sağlıyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA OLUŞTURULAN 582 BİN 244 METREKARELİK YEŞİL BÖLGE, TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE AİT KÜLTÜREL DEĞERLERİ, GELENEKSEL EL SANATLARINI VE ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURUYOR.