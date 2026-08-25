Erzincan'da aronya bahçelerinde hasat telaşı: tarımsal çeşitlilik hedefi

Aronya üretimi ve bahçe ziyareti:

Erzincan'da tarımsal üretimde alternatif ürünlerin yaygınlaşması kapsamında aronya yetiştiriciliği sürüyor. Merkez ilçeye bağlı Günbağı köyünde üretici Ali Ekber Düşürmek tarafından 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök aronya bitkisi yetiştiriliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker aronya bahçesini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

tarımsal çeşitliliğe katkı ve beklentiler:

Ziyarette, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının ve tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliğinin artırılmasının önemi vurgulandı. Bölgedeki üretimin çeşitlendirilmesinin hem ekonomik hem de ekolojik faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.

Yaklaşan hasat öncesinde yetkililer üreticiye bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

gelecek planları ve hedefler:

Erzincan'da geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlerin de üretime kazandırılmasıyla tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda aronya gibi yeni ürünlerin çiftçiler tarafından benimsenmesi teşvik ediliyor.

ERZİNCAN’DA TARIMSAL ÜRETİMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILIYOR