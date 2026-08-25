Kestel'de Şevketiye göletiyle 4 bin 200 dekar arazi suya kavuşacak

Şevketiye göleti çalışmaları yerinde incelendi:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şevketiye Göleti inşa çalışmalarını sahada denetledi. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen projede gelinen aşama hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Başkan Erol, projenin bölge tarımı için bir dönüm noktası olacağını belirterek, uzun süredir gündemde olan sulama sorununa kalıcı bir çözüm getirileceğini vurguladı.

Projenin kapsamı ve teknik ayrıntılar:

Şevketiye Göleti, temelden yüksekliği 20 metre olacak şekilde planlanmış olup, rezervuar alanındaki beton imalatları halen devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, Şevketiye ve Lütfiye mahallelerini kapsayan yaklaşık 4 bin 200 dekar tarım arazisi düzenli suya erişebilecek.

Proje, bölgede üretim yapan çiftçilerin sulama suyuna erişimini kolaylaştırmayı, toprakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve Kestel'in tarımsal üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bölgenin bereketli toprakları göz önünde bulundurulduğunda yatırımın ekonomik ve sosyal etkileri önemli olacak.

Koordinasyon ve sürecin takibi:

Başkan Erol, çalışmaların her aşamasını Kestel Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini belirtti. DSİ Bölge Müdürlüğü ile yürütülen görüşmeler ve kurumlar arası koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Erol, proje hakkında şunları söyledi: Şevketiye’mizin yıllardır beklediği, nesillerdir konuşulan önemli bir meselede artık sona yaklaşıyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir beklentinin geride kalması, bölge üreticileri için büyük önem taşıyor. Bu yatırım, çiftçimizin toprağını daha verimli işlemesine ve üretimin artmasına katkı sağlayacak.

Kestel Belediyesi yetkilileri, gölet inşaatının tamamlanmasıyla birlikte sulama altyapısının işletmeye alınması ve bölge üreticilerinin su yönetimi konusunda bilgilendirilmesi gibi süreçlerin de takip edileceğini aktardı. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretimin istikrarlı hale gelmesi ve üreticilerin gelirlerinin olumlu etkilenmesi hedefleniyor.

Genel olarak, Şevketiye Göleti çalışmaları Kestel'in kırsal kalkınmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor; belediye ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliği, projenin zamanında ve etkin şekilde tamamlanması açısından kritik rol oynuyor.

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL, 4 BİN 200 DEKAR TARIM ARAZİSİNİ SUYLA BULUŞTURACAK ŞEVKETİYE GÖLETİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. YAKLAŞIK 40 YILLIK SULAMA MESELESİNDE SONA YAKLAŞILDIĞINI BELİRTEN BAŞKAN EROL, PROJENİN BÖLGE TARIMI VE ÜRETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAĞINI VURGULADI.