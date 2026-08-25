Atikhisar barajı'na 348 bin aynalı sazan bırakılmasıyla su stoklarına takviye yapıldı

Çanakkale'de yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Atikhisar Barajına 348 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı. Program, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

Programa katılım ve dağıtım detayları:

Balık salım etkinliğine Vali Doç. Dr. Ömer Toraman katıldı. Çanakkale için tahsis edilen toplam 955 bin adet aynalı sazan yavrusu, 6 baraj gölü ve 5 gölet olmak üzere toplam 11 su kaynağına dağıtılacak. Atikhisar Barajı bu kapsamda en büyük payı alan su kaynaklarından biri oldu.

Hedefler ve beklenen katkılar:

Projenin hedefi, doğal balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması olarak açıklandı. Salınan yavruların olgunlaşması ve su sistemi içindeki entegrasyonuyla birlikte hem ekosistem işlevlerinin güçlenmesi hem de bölgesel balıkçılık olanaklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Uygulamaların etkinliği, yavruların sağ kalımı, habitat koşulları ve uzun vadeli stok izleme çalışmalarıyla değerlendirilecek. Yetkililer, balıklandırmanın başarısının korunan yaşam alanları, su kalitesi ve düzenli izleme ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.

ÇANAKKALE’DE ATİKHİSAR BARAJI’NA 348 BİN SAZAN BALIĞI YAVRUSU BIRAKILDI.