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Efeler'den Alinda Antik Kenti'ne yürüyüş: cumhuriyet coşkusu doğada

Efeler Belediyesi'nin Rotamız Doğa etkinliğinde vatandaşlar, Karpuzlu'daki Alinda Antik Kenti'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde doğa ve tarih iç içe yaşandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'den Alinda Antik Kenti'ne yürüyüş: cumhuriyet coşkusu doğada

etkinlik rotası:

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Rotamız Doğa etkinlikleri kapsamında, vatandaşlar Karpuzlu ilçesindeki Alinda Antik Kenti'ne düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde bir araya geldi. Etkinlik, doğaseverlere farklı yürüyüş rotalarını tanıtmayı ve toplumun sosyal etkinliklere katılımını artırmayı amaçlıyor.

yürüyüşün öne çıkanları:

Katılımcılar, belediyenin uzman personeli eşliğinde antik kent içindeki patikaları takip ederek hem bölgenin tarihi dokusunu hem de doğal güzelliklerini keşfetti. Yürüyüş süresince grup içinde Cumhuriyet coşkusu paylaşıldı ve anı fotoğraflarıyla etkinlik kayıt altına alındı. Bölgenin karma dokusu, katılımcılara kısa ama zengin bir deneyim sundu.

gelecek etkinlikler:

Efeler Belediyesi, yapılan açıklamada vatandaşlarla doğada buluşmaya, yeni rotalar keşfetmeye ve birlikte anılar biriktirmeye devam edeceklerini bildirdi. Rotamız Doğa programının farklı rotalarda sürdürüleceği ve doğa yürüyüşlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;ROTAMIZ DOĞA&quot; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN "ROTAMIZ DOĞA" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLAR, KARPUZLU İLÇESİNDEKİ ALİNDA ANTİK KENTİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNDE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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