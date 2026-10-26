Emekli polislere 250 metrekarelik lokal açılmaya hazırlanıyor

lokal inşasında son aşama:

İzmit ilçesi Plajyolu mevkiinde emekli polislerin kullanımına sunulmak üzere inşa edilen lokal binasında çalışmaların yüzde 95i tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, saha çalışmaları A Takımı ekiplerince sürdürüldü.

tamamlanan teknik işler:

250 metrekarelik alana kurulan binada prefabrik yapı montajı, iç ve dış cephe boya işleri, seramik kaplama, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin montajı gerçekleştirilmiş durumda. Bu aşamadaki işler, tesisin kullanım konforu ve enerji verimliliği açısından öncelikli unsurları içeriyor.

kullanıma açılma ve işleyiş planı:

Bina için abonelik işlemleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kalan işlemlerin tamamlanmasının ardından lokal binasının kullanıma açılması planlanıyor. Tesis, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği (POLEM) Kocaeli Şubesi üyelerinin yararlanacağı bir sosyal buluşma alanı olarak hizmet verecek. Oturma ve sohbet alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bölümler de tesis içinde yer alacak ve emekli emniyet mensuplarının bir araya gelmesine olanak sağlayacak.

İZMİT İLÇESİ PLAJYOLU MEVKİSİNDE EMEKLİ POLİSLERİN KULLANIMINA SUNULMAK ÜZERE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN LOKAL BİNASINDA ÇALIŞMALARIN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI.