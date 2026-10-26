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Didim'de hamsi kotası denetimleri sürdürülebilir balıkçılığa odaklandı

Didim'de 2026-2027 av sezonunda hamsi kota uygulaması denetimleri sürüyor; ekipler stok korunması ve sürdürülebilirlik için kuralları izliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Didim'de hamsi kotası denetimleri sürdürülebilir balıkçılığa odaklandı

Denetimlerin kapsamı ve hedefleri:

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında yürütülen denetimlerle Hamsi Kota Uygulamasının sahada uygulanmasını takip ediyor. Denetimlerin temel amacı, su ürünleri stoklarının korunması, avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve balıkçılığın uzun vadede sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Denetim uygulamaları ve izleme:

Ekipler, hamsi avcılığının belirlenen kota sınırları içinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol ediyor; bu kapsamda av araçları, kayıt tutma uygulamaları ve av sezonu kurallarına uyum inceleniyor. Denetimler, mevzuatla uyumun sağlanması ve kaçak ya da aşırı avcılığın önlenmesi yönünde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilirlik ve yerel etkileri:

Kota uygulaması, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor. Kontrollü avcılık sayesinde hem stoklar korunuyor hem de bölge balıkçılığının ekonomik ve ekolojik dengesi destekleniyor. Yerel yetkililer, uygulamanın sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlayacak şekilde devam ettirildiğini belirtiyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hamsi Kota Uygulamasına yönelik denetimlerin devam ettiği ve kurallara uyumun takip edildiği vurgulandı.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA HAMSİ AVCILIĞINA YÖNELİK KOTA...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA HAMSİ AVCILIĞINA YÖNELİK KOTA UYGULAMASI DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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