Kaymakam Ahat köy odalarında talepleri dinledi ve çalışmaları değerlendirdi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Otlukbeli ve Elmalı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ziyaretin kapsamı:

Ziyaretler sırasında köylerin genel durumu ele alındı ve yerinde değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Ahat, köy yönetimlerinin aktardığı bilgilere göre devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öncelikli ihtiyaçlar konusunda notlar tuttu.

muhtar görüşmeleri ve talepler:

Otlukbeli Köyü Muhtarı Ali Kurt ile Elmalı Köyü Muhtarı Halit Akbulut ile yapılan görüşmelerde, köylerin öncelikli ihtiyaçları ve sürdürülen çalışmalar detaylı şekilde tartışıldı. Muhtarlar yapılan işler ve ihtiyaç listesi hakkında Kaymakam Ahat'ı bilgilendirdi.

Köy odalarında gerçekleştirilen sohbetlerde Kaymakam Ahat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi; köy sakinleri gündemlerindeki sorunları ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Toplantılarda hem yerel yönetim hem de vatandaş perspektifleri değerlendirildi.

Ziyaret, köylerle kurulan doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve yerel önceliklerin tespitini hedefledi. Kaymakamlığın ilgili birimleriyle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara ilişkin alınan bilgiler, yerel ihtiyaçların takip edilmesine temel oluşturdu.

KAYMAKAM AHAT OTLUKBELİ VE ELMALI’DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ