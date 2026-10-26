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Tarihi İskoliye Mektebi konservatuvara dönüşerek sanat eğitimine kapı açtı

Tarihi İskoliye Mektebi, Darıca Belediyesi tarafından konservatuvara dönüştürüldü; resim, müzik ve geleneksel sanatlarda her yaşa açık kurslar başlıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi İskoliye Mektebi konservatuvara dönüşerek sanat eğitimine kapı açtı

Tarihi İskoliye Mektebi artık konservatuvar olarak hizmet veriyor

Tarihi İskoliye Mektebi, Darıca Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek konservatuvar işleviyle açıldı. Kaymakamlığın yeni hizmet binasına taşınmasının ardından, daha önce İskoliye Sanat Akademisi olarak kullanılan tarihi yapıda eğitim faaliyetleri çeşitlendirildi. Bina, bölgenin kültür ve sanat altyapısını güçlendirecek merkezi bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Konservatuvarda verilecek kurslar:

Konservatuvarda resim, bağlama, hat sanatı, ebru, kabak kemane, keman, ney, gitar, piyano, flüt ve ritim alanlarında kurslar düzenlenecek. Kurslar, farklı yaş ve düzeylere yönelik planlanarak hem başlangıç hem de ileri düzey eğitim imkânı sağlayacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği eğitimlerle sanatsal yeteneklerin geliştirilmesi ve geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Belediyenin hedefleri ve değerlendirme:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeye ilişkin yaptığı açıklamada ilçenin kültürel gelişimine katkı sunan çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Bıyık, "Tarihi İskoliye Mektebimizi yeniden düzenleyip konservatuvar olarak hizmete kazandırdık. Burada hemşehrilerimiz farklı sanat dallarında eğitim alacak, yeteneklerini keşfedecek ve kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Amacımız, sanatı hayatın bir parçası haline getirmek, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve genç yeteneklerimizin önünü açmak" ifadelerini kullandı.

Belediye, konservatuvar aracılığıyla hem fiziki yatırımların ötesinde kültür ve sanat odaklı bir yaklaşım sergilemeyi, hem de yerel halkın sanata erişimini kolaylaştırarak kültürel hayatı zenginleştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN DÜZENLENEN TARİHİ İSKOLİYE MEKTEBİ, DARICA BELEDİYESİ...

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN DÜZENLENEN TARİHİ İSKOLİYE MEKTEBİ, DARICA BELEDİYESİ KONSERVATUVARI OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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