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Ülkeye dönüş: kırmızı bültenle aranan 33 ve ulusal 30 kişi Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim'de kırmızı bültenle aranan 33 kişi ile ulusal aranan 30 kişinin toplam 63'ünün yurtdışından Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ülkeye dönüş: kırmızı bültenle aranan 33 ve ulusal 30 kişi Türkiye'ye iade edildi

İçişleri bakanlığı açıklaması:

İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişi ile ulusal seviyede aranan 30 kişinin olmak üzere toplam 63 şahsın yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Ülkelere göre iade dağılımı:

Açıklamada, geri getirilen şahısların ülkelere göre dağılımında 49 kişinin Gürcistan'dan, 5 kişinin Almanya'dan, 3 kişinin Yunanistan'dan, 2 kişinin Yunanistan'dan ve Bulgaristan, Moldova, KKTC ile Karadağ'dan 1'er kişinin bulunduğu belirtildi.

Aranan şahıslar ve kurumların rolü:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananların isimleri H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. olarak verildi.

Ulusal seviyede arananlar arasında ise K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimleri yer aldı.

Açıklamada, iadelerin sağlanmasında EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili birimler ve yabancı kolluk güçleriyle yürütülen ortak işbirliğinin vurgulandığı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 23 EYLÜL-23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA; KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 SUÇLU, ULUSAL...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 23 EYLÜL-23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA; KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 SUÇLU, ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 30 SUÇLU ÜLKEMİZE GERİ GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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