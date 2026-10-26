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Kızılay başkanı: genç bağışçılar sayesinde stoklar 120 bini aştı

Fatma Meriç Yılmaz, gençlerin öncülüğünde 2026'nın ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplandığını ve stokların 120 bini aştığını açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kızılay başkanı: genç bağışçılar sayesinde stoklar 120 bini aştı

Kızılay, gençlik hareketiyle stokları güçlendirdi

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Ankara'da düzenlenen 2. Kan Elçileri Çalıştayı'nda, gençlerin rolüne vurgu yaparak kuruluşun kan stoklarında önemli bir artış kaydettiğini söyledi. Etkinlik, Kızılay'ın 'Gençliğin Kanında Hayat Var' projesi kapsamında gerçekleştirildi ve 44 ilden gelen 62 genç katılımcıyı ağırladı.

Genç bağışçılar ve istatistikler:

Yılmaz, 2026 yılının ilk 9 ayında Kızılay'ın toplamda 2 milyon 260 bin ünite kan topladığını belirtti. Konuşmasına göre en fazla bağışçı olan yaş grubu 20 ve onu 19 ile 21 yaşları takip ediyor; bu eğilim, geçen yıl başlatılan genç odaklı çalışmaların doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yılmaz, geçmiş hedeflerine ilişkin olarak '60 bin stoğun altına inmeyelim' hedefinden bugün itibarıyla 120 binin üzerinde düzenli bir stok seviyesine ulaşıldığını vurguladı ve bu yapının her türlü kan ihtiyacını karşılayabildiğini ifade etti. Bu noktayı, kurumun hem umut hem de sorumluluk taşıyan bir aşamaya geldiği şeklinde yorumladı.

Güvenli kan temini yolculuğu ve ulusal hedefler:

Başkan Yılmaz, güvenli kan temini çalışmalarının uzun vadeli bir yolculuk olduğunu söyleyerek 20 yıllık sürecin sonuç verdiğini aktardı. Yılmaz, bugün ülke kan ihtiyacının %98'inin karşılandığını ve 'Ulusal Kan Temini Projesi' tamamlandığında bu oranın %100'e yakın seviyelere ulaşacağının açıkça görüldüğünü belirtti.

Yılmaz ayrıca süreli bölge kan merkezlerinin görevlerinin sona ermesiyle birlikte, tüm ülke çapında kan temininin daha merkezi ve güvenli bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

Yatırımlar ve 2027 hedefleri:

Kök hücre projesinde ilerleme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, Kızılay'ın altyapı yatırımlarına değindi. Buna göre 2027 yılında hem kan torbası fabrikasının hem de plazma fraksinasyon fabrikasının açılışları gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yılmaz, temel atma döneminden açılışa kadar olan sürecin gelecek yıl tartışılacak ana gündem maddeleri arasında olacağını söyledi.

Başkan, bu fabrikaların hizmete girmesinin kurumun tedarik zincirini güçlendirerek yerli üretim kapasitesini artıracağını ve kan güvenliğini üst düzeye taşıyacağını vurguladı.

Çalıştay kapsamında gençlerin hem bağışçı hem de lider rolünü üstlenmelerinin hedeflendiği ifade edildi. Yılmaz, gençlerin kendi çevrelerinde kan bağışını teşvik etmesinin sürdürülebilir stok yönetimi açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Program sonunda Yılmaz, dört kategoride ödüller vererek genç katılımcıların çabalarını takdir etti. Verilen ödül kategorileri şunlardı: Yılın Kan Elçisi, Sadakat Kan Elçisi, Özverili Kan Elçisi ve Öğreten Kan Elçisi.

Çalıştay, katılımcılara yönelik 'Kan 101' oturumu ile devam etti ve gençlerin bilgilendirilmesi, motivasyonun artırılması ile saha çalışmalarının planlanması üzerine oturumlar gerçekleştirildi.

TÜRK KIZILAY BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ, 2. KAN ELÇİLERİ ÇALIŞTAYI&#039;NDA KONUŞTU

TÜRK KIZILAY BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ, 2. KAN ELÇİLERİ ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞTU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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