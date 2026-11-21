efeler belediyesi'nden anlamlı İzmir gezisi:

Efeler Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar ve aileleri için Dünya Çocuk Hakları Günü ve ara tatil kapsamında özel bir İzmir programı düzenledi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin inisiyatifiyle organize edilen etkinlik, merkezin kısa sürede 100 özel bireyin eğitim yuvası haline gelmesinin ardından sosyal katılımı artırma amacı taşıyor.

etkinlik rotası:

Gün, İzmir'de Buca Gölet'te doğayla iç içe yapılan kahvaltı ile başladı. Veliler ve eğitmenlerin eşlik ettiği kahvaltı, çocukların açık alanda rahatça zaman geçirmesine olanak sağladı ve güne enerjik bir başlangıç oldu.

Kültür durağı olarak Konak'taki Oyun ve Oyuncak Müzesi ziyaret edildi. Farklı dönemlere ait oyuncakları yakından görme fırsatı bulan özel bireyler, müze turunda merak ve keyif dolu anlar yaşadı; bu ziyaret çocukların keşif duygusunu besledi.

Günün ilerleyen saatlerinde katılımcılar İnciraltı sahil şeridine yürüyüş için geçti. Deniz kenarında yapılan yürüyüş ve açık alan etkinlikleri, çocuklarla ailelere birlikte sosyalleşme ve dinlenme imkânı sundu.

ailelerin memnuniyeti ve hedefler:

Gezide uzman eğitmenlerin refakati sağlandı; aileler, çocuklarının sosyal ortamlarda özgüven kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Ebeveynler, etkinliği gerçekleştiren Anıl Yetişkin ve belediye ekibine teşekkür ederek benzer sosyal programların devam etmesini istedi. Etkinlik, hem çocukların neşesini artırdı hem de ailelere nefes alma fırsatı sundu; bu tür saha faaliyetlerinin devamı, merkezin sosyal hedefleriyle uyumlu görülüyor.

EFELER BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ VE ARA TATİL KAPSAMINDA DÜZENLENEN İZMİR GEZİSİNDE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.