Ege'de siyah çelenk eylemi: Mardinliler ayrıştırıcı ifadeye karşı birleşti

Ege Üniversitesi girişine siyah çelenk bırakıldı:

İzmir Mardinliler Federasyonu, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz tarafından sosyal medyada yapılan ve Mardinlileri hedef alan ifadeleri protesto etmek amacıyla üniversite girişine siyah çelenk bıraktı. Protestoya federasyonun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını iktibas ederek paylaştığı gönderiye eklediği ifadeler kısa sürede tepki topladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı; Gürüz gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Protestoda dile getirilen talepler:

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan sağlık çalışanı Merdiye Öztürk, söz konusu paylaşımın barış ve toplumsal huzur ortamını zedeleyen, ayrıştırıcı bir zihniyetin örneği olduğunu belirtti. Öztürk, 'Bu ırkçı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı zihniyete inat, biz Mardinliler şehrimize, İzmir’imize ve ülkemize katkı sunmaya, bulunduğumuz her alanda emek vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öztürk açıklamasında ayrıca üniversite yönetiminden, 'bu hastalıklı zihniyetin üniversitelerin bilimsel ve özgür ortamını kirletmemesi adına' gereken hassasiyeti göstermesini ve önlemleri almasını talep ettiklerini vurguladı. 'Bu ülkenin bütün insanları birinci sınıf ve onurludur' sözleriyle ayrıştırıcı söylemlere karşı kararlılıklarının altını çizdi.

Tepkiler ve istifa çağrısı:

Pazarcılar Dernek Başkanı Faysal Acar ise tepkisini sert biçimde dile getirerek, 'Unvanı, makamı, diploması ne olursa olsun hiç kimse bu kente göç etmiş 500 bine yakın vatandaşımıza, Mardinlilere dil uzatamaz' dedi. Acar, profesörün istifasını talep ederek, böyle bir unvana sahip olanın öğrencilerine öğretecek bir şeyinin olmadığını savundu.

Protestoda öne çıkan vurgular arasında toplumun bütün kesimlerinden gelen dayanışma, ayrıştırıcı dilin kabul edilemezliği ve üniversitelerin tarafsız, bilimsel ortamlarının korunması yer aldı. Katılımcılar, söz konusu paylaşıma karşı milletvekili, siyasi partiler ve sivil toplumun da gösterdiği tepkiyi teselli olarak nitelendirdiler.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, üniversite yönetimi ve yargı sürecinin takip edildiği belirtiliyor. Protesto, hem yerel hem de akademik alanda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı; katılımcılar ayrıştırıcı söylemlere karşı tavır alınmasının toplumsal huzur için gerekli olduğunu vurguladı.

Not: Haberde geçen kişi ve kurum adları ile soruşturma ve adli süreç bilgileri, kaynak metinde yer alan ifadeler doğrultusunda korunmuştur.

İZMİR MARDİNLİLER FEDERASYONU, EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ'ÜN MARDİNLİLERİ HEDEF ALAN İFADELERİNE TEPKİ GÖSTEREREK ÜNİVERSİTE GİRİŞİNE SİYAH ÇELENK BIRAKTI.