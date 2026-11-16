Dolar 50,3870 +0,08%
Euro 55,5402 +0,08%
Bist 11.877,25 +0,29%
Altın Gram 6.279,85 -0,25%
EUR/USD 1,1018 -0,09%
Brent Petrol 94,62 -1,27%
--°

Ege'de siyah çelenk eylemi: Mardinliler ayrıştırıcı ifadeye karşı birleşti

Mardinliler Federasyonu, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün Mardinlileri hedef alan paylaşımına tepki gösterip Ege Üniversitesi girişine siyah çelenk bıraktı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ege'de siyah çelenk eylemi: Mardinliler ayrıştırıcı ifadeye karşı birleşti

Ege Üniversitesi girişine siyah çelenk bırakıldı:

İzmir Mardinliler Federasyonu, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz tarafından sosyal medyada yapılan ve Mardinlileri hedef alan ifadeleri protesto etmek amacıyla üniversite girişine siyah çelenk bıraktı. Protestoya federasyonun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını iktibas ederek paylaştığı gönderiye eklediği ifadeler kısa sürede tepki topladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı; Gürüz gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Protestoda dile getirilen talepler:

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan sağlık çalışanı Merdiye Öztürk, söz konusu paylaşımın barış ve toplumsal huzur ortamını zedeleyen, ayrıştırıcı bir zihniyetin örneği olduğunu belirtti. Öztürk, 'Bu ırkçı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı zihniyete inat, biz Mardinliler şehrimize, İzmir’imize ve ülkemize katkı sunmaya, bulunduğumuz her alanda emek vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öztürk açıklamasında ayrıca üniversite yönetiminden, 'bu hastalıklı zihniyetin üniversitelerin bilimsel ve özgür ortamını kirletmemesi adına' gereken hassasiyeti göstermesini ve önlemleri almasını talep ettiklerini vurguladı. 'Bu ülkenin bütün insanları birinci sınıf ve onurludur' sözleriyle ayrıştırıcı söylemlere karşı kararlılıklarının altını çizdi.

Tepkiler ve istifa çağrısı:

Pazarcılar Dernek Başkanı Faysal Acar ise tepkisini sert biçimde dile getirerek, 'Unvanı, makamı, diploması ne olursa olsun hiç kimse bu kente göç etmiş 500 bine yakın vatandaşımıza, Mardinlilere dil uzatamaz' dedi. Acar, profesörün istifasını talep ederek, böyle bir unvana sahip olanın öğrencilerine öğretecek bir şeyinin olmadığını savundu.

Protestoda öne çıkan vurgular arasında toplumun bütün kesimlerinden gelen dayanışma, ayrıştırıcı dilin kabul edilemezliği ve üniversitelerin tarafsız, bilimsel ortamlarının korunması yer aldı. Katılımcılar, söz konusu paylaşıma karşı milletvekili, siyasi partiler ve sivil toplumun da gösterdiği tepkiyi teselli olarak nitelendirdiler.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, üniversite yönetimi ve yargı sürecinin takip edildiği belirtiliyor. Protesto, hem yerel hem de akademik alanda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı; katılımcılar ayrıştırıcı söylemlere karşı tavır alınmasının toplumsal huzur için gerekli olduğunu vurguladı.

Not: Haberde geçen kişi ve kurum adları ile soruşturma ve adli süreç bilgileri, kaynak metinde yer alan ifadeler doğrultusunda korunmuştur.

İZMİR MARDİNLİLER FEDERASYONU, EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ&#039;ÜN...

İZMİR MARDİNLİLER FEDERASYONU, EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ'ÜN MARDİNLİLERİ HEDEF ALAN İFADELERİNE TEPKİ GÖSTEREREK ÜNİVERSİTE GİRİŞİNE SİYAH ÇELENK BIRAKTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

zeiss vision center Türkiye’de ilk mağazasını istanbul’da açtı
images

Kayıtlar başladı: Kayseri'de 14 branşlı kış spor okulları 18 tesiste
images

Gazze'de eğitim mirasına yönelen ağır darbe
images

Tatar'ın Ordu ziyareti: valilikten büyükşehir belediyesine yoğun temas

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da her gebeye dijital ebeyle kesintisiz takip

Düzce'de güvenlik ve asayiş koordinasyonu masaya yatırıldı

Endülüs'ten Hitit sofrasına: Paco Morales Çorum mutfağını yerinde inceledi

Balkanlar'da meclis töreninde sessizlik tartışması: marş çalarken iki lider oturdu

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı