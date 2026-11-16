Genç pilotun yükselişi: Kerem Kazaz üç yıl üst üste şampiyon oldu

zaferin kısa özeti:

Henüz 20 yaşında olan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı üst üste üçüncü kez kazanarak Türk otomobil sporları tarihine geçti. Sezonun son ayağı olan Orhan Yüce 46’ncı İstanbul Rallisi’nde gösterdiği performansla Kazaz, zorlu bir sezonun ardından bir kez daha zirveye çıktı.

son yarışta geri dönüş ve sonuçlar:

13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen İstanbul Rallisi’nde Kazaz, yarışa 127 puana sahip lider Uğur Soylu’ya karşı 104 puanla; yani 23 puan geride başladı. Yardımcı pilotu Ross Whittock ile sergilediği kontrollü ve tempolu sürüş sayesinde yarışın kontrolünü eline aldı. İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 10 özel etaptan oluşan rallide Kazaz, ilk günü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde tamamladı ve ikinci günde temposunu koruyarak finişe ulaştı.

Kazaz ve Whittock ikilisi, İstanbul Rallisi’ni en yakın rakiplerinin toplam 2 dakika 39,7 saniye önünde kazanarak sezonun en kritik sınavında üstünlük sağladı. Bu sonuçla Kerem Kazaz, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste üç şampiyonluk elde etmiş oldu ve aynı zamanda Genç Pilotlar kategorisinde de birinciliğe ulaştı.

sezon değerlendirmesi ve karakter vurgusu:

Sezon boyunca teknik sorunlar, sakatlık nedeniyle kaçırılan yarış ve puan kayıplarıyla karşılaşan Kazaz, bu aksaklıklara rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Yarışlardaki kararlılığı ve hızının yanı sıra, zorlu şartlarda soğukkanlı kalabilmesi de şampiyonlukta belirleyici oldu. Team Petrol Ofisi adına yarışan genç pilotun İstanbul’daki performansı, sezonun en kritik anında sergilediği direnç ve istikrarın bir sonucu olarak öne çıktı.

Kerem Kazaz’ın bu başarısı, hem kişisel kariyerinde hem de Türkiye ralli takviminde dikkat çeken bir kilometre taşı olarak kayda geçti. Üst üste üç şampiyonluk, genç pilotun yeteneğini ve takım işbirliğinin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

HENÜZ 20 YAŞINDA, ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONU OLAN TEAM PETROL OFİSİ PİLOTU KEREM KAZAZ, ZORLUKLARA RAĞMEN SON YARIŞA KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ MÜCADELESİNİ BU YIL DA ZİRVEDE TAMAMLADI.