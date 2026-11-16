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Tatar'ın Ordu ziyareti: valilikten büyükşehir belediyesine yoğun temas

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu ziyaretinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesini gezdi; projeleri inceledi, yetkililere teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Tatar'ın Ordu ziyareti: valilikten büyükşehir belediyesine yoğun temas

Ordu programı kapsamında ziyaretler

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temas ve programa katılmak üzere geldiği Ordu'da resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi. Konuk Cumhurbaşkanını ilgili protokol temsilcileri karşıladı ve program kapsamında kurumlar arası görüşmeler yapıldı.

Valilik ziyareti:

Günün ilk durağı Ordu Valiliği oldu. Valilik girişinde Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Tatar, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erol, Tatar'ı Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ersin Tatar ise Ordu'da bulunduğu süre içinde gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Vali Erol'a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki temaslar:

Tatar, Valilik ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Tatar, belediyenin fuaye alanında sergilenen projeleri inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükşehir makamında devam eden görüşmede Aşkın Baş, belediyenin yürüttüğü yatırımlar ve çalışmalar hakkında Tatar'a kapsamlı bilgi verdi. Taraflar, projeler ve olası iş birliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu; nazik ziyaret nedeniyle teşekkürler iletildi.

Ziyaretler, görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandırıldı. Her iki kurum da protokol nezaketi çerçevesinde etkinliğin tamamlandığını duyurdu.

ERSİN TATAR (SOLDA) VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AŞKIN BAŞ (SAĞDA)

ERSİN TATAR (SOLDA) VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AŞKIN BAŞ (SAĞDA)

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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