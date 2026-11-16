Gazze'de eğitim mirasına yönelen ağır darbe

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Gazze’ye Dair Her Şey" video serisinde, Gazze’deki saldırıların eğitim ve bilim hayatında yarattığı yıkımı ayrıntılarıyla değerlendirdi. Uslu, doğrudan hedef alınan üniversite binaları ve akademik altyapının yok olmasının sadece bugünü değil, gelecek kuşakların eğitim ve araştırma olanaklarını da etkilediğini vurguladı.

altyapı ve kültürel hafıza üzerindeki etkiler:

Uslu, Gazze’de üniversite binalarının yanı sıra sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin de saldırılarda yıkıldığını belirterek, bu kayıpların somut sonuçlarına dikkat çekti. Uslu'nun sözleriyle, "Bir laboratuvarı yok etmek, geleceğin bilim insanlarının deney yapacağı yeri yok etmektir. Bir kütüphaneyi yok etmek bir toplumun hafızasına zarar vermektir". Bu tespit, fiziksel mekanların yok oluşunun bilgi üretimi ve kültürel süreklilik üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

insan kayıpları ve eğitim zincirinin kopması:

Rektör Uslu, Gazze’de 190'dan fazla akademisyenin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaşamını yitirenler arasında, ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Gazze İslam Üniversitesi Rektörü ve fizikçi Prof. Dr. Süfyan Tayeh ile İngiliz edebiyatı profesörü Rufat El-Arir de bulunuyor. Uslu, akademisyenlerin ölümüyle hem yetiştirecekleri öğrenci kuşağının hem de yürütülecek araştırmaların zarar gördüğünü, bunun uzun vadede bilimsel kapasitenin aşınmasına yol açacağını ifade etti.

Akademik kadroların yok olması, laboratuvar enstrümanlarının ve kütüphanelerin kaybı birlikte düşünüldüğünde, Gazze’deki eğitim sisteminin sadece fiziksel olarak değil, bilgi üretimi ve aktarımı açısından da büyük bir gerileme yaşadığı ortaya çıkıyor. Uslu, bu nedenlerle öğrencilerin eğitim hakkının, akademisyenlerin yaşam hakkının ve üniversitelerin özgürce bilim üretme hakkının korunmasının önemine dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Bilim Kafe çalışmaları kapsamında hazırlanan "Gazze’ye Dair Her Şey" video serisinde, farklı disiplinlerden dokuz akademisyen Gazze’de yaşananları farklı açılardan ele alıyor. Seride sivil kayıpların etkileri, eğitim hakkı, kültürel mirasın kaybı ve Gazze’nin yeniden inşası gibi konular tartışılıyor.

Uslu, Gazze’de çocukların okullarına, gençlerin üniversitelerine dönebilmesini dileyerek, "Çünkü bir üniversiteyi yeniden inşa etmek, aslında bir geleceği yeniden inşa etmektir" sözleriyle toparladı. Bu vurgu, eğitim altyapısının onarılmasının yalnızca fiziksel bir çaba değil, toplumun gelecek umutlarını yeniden inşa etme süreci olduğuna işaret ediyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN USLU, "GAZZE’YE DAİR HER ŞEY" VİDEO SERİSİNDE SALDIRILARIN GAZZE’DE EĞİTİM VE BİLİM HAYATINA ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.