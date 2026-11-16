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Kayıtlar başladı: Kayseri'de 14 branşlı kış spor okulları 18 tesiste

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 1 Aralık 2026'da başlayacak 1. Kış Dönemi Spor Okulları için 18 tesiste 14 branşta kayıt kabul ediyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayıtlar başladı: Kayseri'de 14 branşlı kış spor okulları 18 tesiste

Kayseri Büyükşehir Spor A.Ş.'nin kış dönemi programı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kent genelinde spor alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı. 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak olan kurslar, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çok sayıda seçenek sunuyor. Program, kentin farklı bölgelerindeki 18 spor tesisinde yürütülecek ve katılımcılara kış boyunca düzenli spor yapma imkânı sağlayacak.

Branşlar ve yaş grupları:

Spor okullarında toplam 14 farklı branşta eğitim verilecek. Program kapsamındaki branşlar ve hedef yaş grupları şu şekilde belirlendi: cimnastik (4-10 yaş), yüzme (6-15 yaş), futbol (5-15 yaş), basketbol (7-15 yaş), hentbol (7-15 yaş), tenis (7-15 yaş), masa tenisi (5-15 yaş), okçuluk (7-15 yaş), geleneksel okçuluk (7-15 yaş), buz pateni (4-15 yaş), kick boks (7-15 yaş), voleybol (7-15 yaş), badminton (7-15 yaş) ve wushu tao (5-12 yaş). Her branş, ilgili yaş grubuna uygun antrenör ve eğitim programıyla planlandı.

Kurs takvimi, ücret ve kayıt bilgileri:

Kış Dönemi Spor Okulları, 1 Aralık 2026 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2027 tarihinde sona erecek bir dönemi kapsıyor. Kurs ücreti çocuklar için aylık 1.500 TL olarak, yetişkin kurs ücreti ise aylık 2.500 TL olarak belirlendi. Kayıt olmak isteyenler; branşlar, tesisler ve kurs programlarına ilişkin detaylara www.sporaskayseri.com.tr adresinden ulaşabilir ve kayıt işlemlerini buradan gerçekleştirebilir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın her döneminde sürdürdüğü spor yatırımlarıyla miniklerden yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesini hedefliyor. Bu programla katılımcılara fiziksel aktiviteyi düzenli hale getirme, yeni beceriler kazanma ve sosyal etkileşim fırsatları sunulması amaçlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş., 18 SPOR TESİSİNDE 14 FARKLI BRANŞTA DÜZENLEYECEĞİ 1. KIŞ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş., 18 SPOR TESİSİNDE 14 FARKLI BRANŞTA DÜZENLEYECEĞİ 1. KIŞ DÖNEMİ SPOR OKULLARI’NIN KAYITLARINI BAŞLATTI. 1 ARALIK 2026’DA BAŞLAYACAK KURSLAR, ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLERİ SPORLA BULUŞTURACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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