K9 timleri kısa sürede saklanan çocukları buldu, farkındalık çalışması yaptı

etkinlik ve katılımcılar:

Kırıkkale Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Büyük Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, İtfaiye Müdürlüğü Canlı Arama Kurtarma Köpek Birimi sahne alarak vatandaşlara ve çocuklara gösteri sundu.

Gösteriye katılanlar arasında birim görevlileri ve eğitimciler de yer aldı. Uzman eğitmenler İsmet Pehlivanlı ve Kürşat Gazi Arslan eşliğinde yapılan sunumda köpeklerin arama-kurtarma görev kabiliyetleri adım adım tanıtıldı.

gösterinin seyri ve sonuçları:

Sahada oluşturulan düzende saklanan çocukları arayan K9 köpekleri, kısa sürede yerlerini tespit ederek başarılı performans sergiledi. Gösteriyi izleyenler, köpeklerin hız ve odaklanma becerilerini ilgiyle takip etti.

Etkinlik sırasında çocuklar, gösterinin bitiminde köpeklerle buluşup onları sevme ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu; bu anlar aileler tarafından kaydedildi.

amaç, bilinçlendirme ve katılımcı sözleri:

Canlı Arama Kurtarma Köpek Birimi görevlisi İsmet Pehlivanlı, etkinlikte arama kurtarma köpeklerinin görevlerini halka anlattıklarını vurgulayarak, "Köpeklerimizin ne iş yaptığı hakkında halkımızı bilgilendirdik ve bir gösteri gerçekleştirdik. Çocukların köpeklerimizle iletişim kurmasını ve hayvanlarla bağ kurmasını sağlamaya çalıştık" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ise çocukların hayvanları tanımasının önemine dikkat çekti: "Hayvanların dünyamızı paylaştığımız canlılar olduğunu çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların hayvanlardan korkmaması, onlara sevgiyle yaklaşması gerektiğini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliği izleyen Başak Pehlivanlı, hayvanların korunması ve beslenmelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi ve gösterinin çocuklar açısından faydalı olduğunu belirtti. Ceyda Utgu ise hayvanların insanların dostu olduğunu hatırlatarak özellikle kış aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakılması çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılara mısır ve limonata ikram edildi. Etkinlik, hem arama kurtarma çalışmalarına dair farkındalık oluşturdu hem de çocukların hayvanlarla kuracağı bağı güçlendirmeyi hedefledi.

K9 köpekler hünerlerini sergiledi: Saklanan çocukları saniyeler içinde buldular