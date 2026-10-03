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Niğde'de tarih ve sporun buluşması: Ömer Halisdemir anısına 3. yarı maraton

Niğde'de düzenlenen 3. geleneksel yarı maratonu'na 6 ülkeden ve Türkiye içinden 1100'ü aşkın sporcu katıldı; parkurlar Tyana Antik Kenti'nden başladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Niğde'de tarih ve sporun buluşması: Ömer Halisdemir anısına 3. yarı maraton

Niğde'de 3. geleneksel yarı maratonu coşkuyla tamamlandı

Niğde'de Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 3. Geleneksel Yarı Maratonu, Türkiye'nin çeşitli noktalarından ve 6 ülkeden gelen toplam 1100'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganıyla düzenlenerek kentteki tarihi ve doğal değerlerin tanıtımına da vurgu yaptı.

parkurlar ve rota:

Yarışçılar 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometrelik halk koşusu parkurlarında ter döktü. Yarı maraton startı, Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti Su Kemerleri önünden verildi; sporcular burada başlayan parkuru Niğde şehir merkezinde tamamladı. 10 kilometrelik yarış da şehir merkezinden başlayıp aynı noktada son bulurken, 5 kilometrelik parkur halk koşusu formatında düzenlendi.

protokol açıklamaları ve amaç:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 21 kilometrelik parkurun başlangıç noktasının Tyana Antik Kenti olarak seçilmesinin kentin tarihi değerlerinin tanıtımı açısından önem taşıdığını belirtti. Akmeşe, maratonun gelenekselleşmesini arzu ettiklerini ve organizasyonun sporun teşvik edilmesi ile çocuklara spor sevgisinin kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, etkinliğin Ömer Halisdemir anısına düzenlendiğini ve tüm şehitlerin rahmetle anıldığını hatırlattı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Tyana Su Kemerleri'nden verilen startın Kemerhisar ve Niğde'nin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı. Özdemir, kentteki Gümüşler Manastırı ve Yeşilburç gibi tarihi mirasın etkinlikle birlikte öne çıktığını, katılımcıların önemli bölümünün şehir dışından geldiğini aktardı.

Yarışa katılan sporcular, Ömer Halisdemir anısına düzenlenen anlamlı koşuda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti; birçok sporcu hem rekabet hem de kentin tarihi atmosferi içinde koşmanın ayrı bir motivasyon olduğunu ifade etti.

ödül töreni ve sonuçlar:

Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde, farklı parkurlarda başarılı olan atletlere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Etkinlik, sporcu katılımı, kentin tanıtımı ve anma amacıyla bütünleşen bir organizasyon olarak değerlendirilirken, ilerleyen yıllarda daha geniş katılımlı ve uluslararası düzeyde bir buluşma olma hedefi paylaşıldı.

NİĞDE’DE 3. GELENEKSEL YARI MARATONU KOŞULDU

NİĞDE’DE 3. GELENEKSEL YARI MARATONU KOŞULDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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