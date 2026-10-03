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Eğirdir'de ters yöne giren otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, üç yolcu yara almadan kurtuldu

Eğirdir'de ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı; sürücü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eğirdir'de ters yöne giren otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, üç yolcu yara almadan kurtuldu

Kaza ayrıntıları:

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bugün saat 10.15 civarında meydana gelen trafik kazasında, şerit ihlali yapan bir otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kaza, Yazla Mahallesi Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde, Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı yakınlarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücü İzzet G. idaresindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle şerit ihlali yaparak ters yöne girdi. Karşı yönden gelen hafriyat kamyonunu kullanan Emrah T. yönetimindeki 19 SE 430 plakalı araçla kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Sürücü ve yolcuların durumu ile soruşturma:

Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen emniyet ekipleri müdahale etti. Otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, gözle muayenede herhangi bir yaralanma tespit edilmediği bildirildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ve polis ekiplerinin çalışmaları yapıldı ve yol güvenliği için önlemler alındı. Kazanın kesin nedeni ile şerit ihlalinin nasıl gerçekleştiği, başlatılan soruşturma ve inceleme sonucunda netlik kazanacak.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL, KARŞI...

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE ARAÇTA BULUNAN İKİ YOLCU, ŞANS ESERİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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