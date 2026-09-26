Eğitim-Bir-Sen Muğla'da sandık başına çağrı: delege seçimleri sürüyor

delege seçimleri sürüyor:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, olağan genel kurul sürecine hazırlık kapsamında Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde delege seçimlerini sürdürüyor. Üyeler, kurulan sandıklarda oy kullanarak temsilcilerini belirliyor.

şube başkanının çağrısı:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, seçimlerin demokratik ve katılımcı bir anlayışla devam ettiğini vurgulayarak tüm üyeleri sandığa davet etti. Uçak, "Şube Olağan Genel Kurulumuzun önemli adımlarından biri olan delege seçimlerimizi, Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde demokratik ve katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Seçim sürecinde görev alan sandık görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm delege adaylarımıza başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizi sandığa davet ediyor, teşkilatımızın iradesine katkı sunmaya çağırıyorum" dedi.

Uçak, sandık görevlilerine teşekkür ederek adaylara başarı dileklerini iletti ve üyelerin katılımının önemine dikkat çekti.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ ÖNCESİNDE İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR.