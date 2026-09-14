Havza'da 6 bin 255 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı

yeni dönemin açılışı:

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, ilçedeki 44 okulda eğitim gören 6 bin 255 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Yaz tatilinin ardından sınıflara dönen öğrenciler, öğretmenleriyle buluşurken eğitim camiası yeni döneme hazırlanmış bir şekilde girdi.

İlçede görev yapan 582 öğretmen de yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle birlikte olacak. Türkiye genelindeki açılışa paralel olarak Havza'da da okul idareleri ve öğretmenler, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı ilerlemesi için hazırlıklarını tamamladı.

ziyaretler ve ilk mesajlar:

Havza Kaymakamı Samet Serin ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, açılış kapsamında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Heyecanla okula dönen çocuklarla sohbet eden Serin ve İkiz, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi; ziyaretlerde eğitim ortamlarının güvenliği ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

hedefler ve beklentiler:

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, yeni dönemin başlaması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ilçede eğitim önceliklerinin öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmeleri olduğunu vurguladı. Ertuğ, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve velilerin desteğiyle dönemin verimli geçeceğini belirterek öğrencilere bilgi ve güzel anılarla dolu bir yıl dileğinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER ZİL ÇALDI