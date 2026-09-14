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Eğitim yılı başladı: merak ve sabırla büyüyecek nesiller

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilerden merak, öğretmenlerden sabır, velilerden hoşgörü istedi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim yılı başladı: merak ve sabırla büyüyecek nesiller

Erzincan valisinden yeni eğitim yılı mesajı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Aydoğdu, okulların yeniden çocukların sesiyle dolacağını; her öğrencinin yanında bir hayal, zihninde sorular ve kendine özgü bir dünya ile sıralarında yerini alacağını belirtti.

Eğitimde başarının ötesi:

Vali Aydoğdu, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı. Çocukların matematik, kitap okuma ve deney gibi çalışmalara ek olarak, arkadaşlarının sorunlarını fark etmesi, hata yaptığında yeniden başlayabilmesi ve emeğin değerini öğrenmesinin de eğitim sürecinin önemli parçaları olduğunu kaydetti.

Öğretmen, öğrenci ve veli beklentileri:

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarında önemli izler bıraktığını ifade eden Aydoğdu, "Bugün söylediğiniz bir söz, gösterdiğiniz sabır, fark ettiğiniz küçük bir yetenek; yıllar sonra bir insanın hayatına yön verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere de yüksek notların yanı sıra daha fazla soru sormaları, okumaları, yeni şeyler denemeleri ve hata yaptıklarında yeniden başlamaları tavsiyesinde bulunan Aydoğdu, velilere çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamaları çağrısında bulundu ve her çocuğun kendi zamanı, yeteneği ve hikayesi olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerin merakını artırdığı, öğretmenlerin emeğinin karşılık bulduğu ve ailelerin özveriyle eşlik ettiği güzel bir yıl olmasını temenni etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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