Kırmızı halı ve davul zurnayla yeni sınıfa coşkulu başlangıç

Kozan'da renkli ilk ders günü

Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılına tören havasında başladı. İlkokula başlayan minik öğrenciler, okul girişinde serilen kırmızı halıdan yürüyerek içeri alındı ve karşılamaya davul zurna eşlik etti. Veli ve öğrencilerin buluşması, okul bahçesinde neşeli anlara sahne oldu.

Bölgedeki eğitim hareketliliği:

Kozan genelinde yeni eğitim yılıyla birlikte toplam 25 bin 731 öğrenci ders başı yaptı. İlçede görev yapan 2 bin 191 idareci ve öğretmen, 114 okul'da öğrencileriyle buluştu ve ilk gün etkinliklerine katıldı.

Veliler ve öğrencilerden görüşler:

Velilerden Kemal Kürkçü, karşılamanın herkes için keyifli ve farklı bir deneyim olduğunu belirterek, 'Bizim için de çok keyifli ve farklı oldu. Okul müdürümüz her sene farklı bir şekilde karşılıyor. Neşeleri, eğlenceleri yıl boyu daim olsun inşallah' dedi.

İlkokula yeni başlayan öğrenciler de duygularını paylaştı. Minik Ayça Özdemir, karşılamayı çok beğendiğini ve okula mutlu başladığını söylerken; Elif Kaplan ise "Davul zurna ile karşılanmak okulun çok güzel bir yanı oldu. Benim için güzel bir hatıra oldu" ifadelerini kullandı.

Okul yönetiminin hazırladığı tören, ailelerin ve çocukların yüzünde tebessüm bırakarak yeni eğitim yılının coşkulu bir başlangıç yapmasını sağladı.

HALİT DAĞLI İLKOKULU YÖNETİMİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLKOKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİ OKUL GİRİŞİNDE KIRMIZI HALIYLA KARŞILADI.