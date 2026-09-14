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Hisarcık'ta palamut revaçta, tezgahlar çeşitli balıklarla dolu

Denizlerdeki palamut bolluğu, 1 Eylül av sezonuyla Hisarcık'taki balık tezgahlarına yansıdı; kilo fiyatları 80-100 TL arasında.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hisarcık'ta palamut revaçta, tezgahlar çeşitli balıklarla dolu

Hisarcık'ta palamut sezonu

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunun ardından Hisarcık ilçesinde palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Fiyatlar kilosuna ve kaliteye göre 80-100 TL aralığında satışa sunuluyor. İlçede tezgâhların hareketlenmesi, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

tezgahlarda çeşitlilik:

Balıkçılar palamutun yanı sıra erkenden çıkan hamsiyle birlikte istavrit, çipura, levrek ve mezgit gibi farklı türleri de müşterilere sunuyor. Bu çeşitlilik, balığa olan talebi arttırırken, mevsimsel ürünlerin vatandaşların mutfak tercihlerini şekillendirdiği gözleniyor.

balıkçıların beklentisi ve tüketici ilgisi:

Hisarcık'ta balıkçılık yapan Hüseyin Coşar, bu yıl palamutun oldukça bol olduğunu ve diğer balık çeşitlerinde de bereketli bir sezon yaşandığını belirtti. Coşar, palamutun tam mevsiminde olmasının ve fiyatının tüketici bütçesine uygun seviyelerde bulunmasının talebi artırdığını ifade etti. Ayrıca palamut bolluğunun önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklediğini vurguladı.

Tezgâhlarda gözlenen hareketlilik ve uygun fiyatlar, tüketicilerin taze deniz ürünü alımını teşvik ederken, bölge pazarlarında canlılığı sürdürmeye yardımcı oluyor.

TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU

TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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