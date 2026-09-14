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Palandöken'de üç gün süren MTB Cup uluslararası sporcuları buluşturdu

Palandöken MTB Cup üç gün süren yarışlarla sona erdi; Ejder 3200'nün düzenlediği organizasyonda Vali Aydın Baruş da yer aldı ve 60 elit sporcu mücadele etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Palandöken'de üç gün süren MTB Cup uluslararası sporcuları buluşturdu

etkinlik genel görünüm:

Palandöken MTB Cup Bisiklet Şampiyonası, Palandöken’in zorlu ve çeşitli parkurlarında üç gün boyunca sürdü. Organizasyonun ilk gününde çocuk sporcular bisikletle tanışma ve yarış heyecanı yaşarken, ikinci gün farklı yaş ve kategori gruplarında kıyasıya mücadele görüldü. Üçüncü gün ise yarışlar uluslararası katılımla zirveye ulaştı ve parkur performansları seyircilere heyecanlı anlar yaşattı.

katılımcılar ve puan mücadelesi:

Etkinlik, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alıyor ve dört farklı kategoride düzenlendi. Elit kategoride yarışan sporcular sadece UCI puanı değil, aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda kritik öneme sahip olimpiyat puanları için de pedalladı. Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Türkiye olmak üzere yedi ülkeden toplam 60 elit sporcu Palandöken parkurlarında ter döktü.

organizasyon ve ödüller:

Organizasyonu üstlenen Ejder 3200 tarafından yapılan paylaşımda, "Üç gün boyunca pedal çeviren tüm sporcular gösterdikleri performans ve mücadele ruhu için tebrik ediyor; organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve bizleri yalnız bırakmayan bisiklet severlere teşekkür ediyoruz. Palandöken’de üç gün boyunca spor, mücadele ve bisiklet tutkusu bir aradaydı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Vali Aydın Baruş da organizasyona katılarak, Palandöken Yıldızlar Dağ Bisikleti Yarışları (Short Track) kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Palandöken MTB Cup'ta dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Palandöken etabı, uluslararası sporcuları bir araya getirirken hem genç yeteneklerin hem de elit yarışçıların rekabetine sahne oldu. Organizasyonun başarıyla tamamlanması, bölgeyi dağ bisikleti takviminde ön plana çıkarırken katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anlar bıraktı.

PALANDÖKEN MTB CUP BİSİKLET ŞAMPİYONASI, 3 GÜN SÜREN MÜCADELE VE HEYECANIN ARDINDAN BAŞARIYLA...

PALANDÖKEN MTB CUP BİSİKLET ŞAMPİYONASI, 3 GÜN SÜREN MÜCADELE VE HEYECANIN ARDINDAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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