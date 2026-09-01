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Eğitim yönetiminde yeni yönelim: Balıkesir'de yönetici eğitimleri başladı

Balıkesir'de yeniden görevlendirilecek yöneticiler için başlatılan eğitim programı, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal'ın katılımıyla Altıeylül'de açıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim yönetiminde yeni yönelim: Balıkesir'de yönetici eğitimleri başladı

Balıkesir'de yönetici yeniden görevlendirme eğitimi başladı

Balıkesir’de yöneticilik görevinden ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik Eğitim Programı, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal’ın katılımıyla Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi konferans salonunda açıldı. Program, görev yapacak yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini güncel yaklaşımlarla tazelemesini ve okullarına yeni bakış açıları kazandırmasını amaçlıyor.

İl müdürünün mesajı:

Açılışta yöneticilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, yönetimde tecrübe ile yeni bakış açılarını buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında adalet, güçlü iletişim ve insanı merkeze alan yönetim anlayışının okulların başarısında belirleyici olduğunu belirtti. Kal, yöneticiliğin yalnızca idari sorumluluk değil, aynı zamanda öğretmene, öğrenciye ve eğitim camiasına rehberlik eden bir liderlik sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Program içeriği ve hedefleri:

Eğitim programı kapsamında eğitim yönetimindeki güncel yaklaşımlar, değişen ihtiyaçlar, etkili iletişim ve okul yönetimine ilişkin çeşitli başlıklar ele alınacak. Katılımcıların mesleki donanımlarını güçlendirerek yöneticilik uygulamalarına yansıtabilecekleri bilgiler sunulması hedefleniyor. Program, 10 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek ve katılan yöneticilerin görev yapacakları kurumlara yenilikçi bakışlar getirmesi bekleniyor.

Bu atölye ve oturumlar, yöneticilerin hem teorik hem de pratik açıdan güçlenmesini sağlayacak biçimde planlandı; böylece okullarda karar alma süreçleri ve günlük yönetim daha etkin bir çerçeveye kavuşacak.

MİLLİ EĞİTİMDE YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI MEM MÜDÜRÜ SELEHATTİN KAL

MİLLİ EĞİTİMDE YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI MEM MÜDÜRÜ SELEHATTİN KAL

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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