Dolar 48,6186 +0,13%
Euro 56,1506 -0,30%
Bist 14.258,90 -1,44%
Altın Gram 6.766,45 -1,82%
EUR/USD 1,1543 -0,50%
Brent Petrol 107,48 +2,74%
--°

Simav'da ilk ders kardeşlik oldu

Simav'da 2026-2027 eğitim yılı çelenk töreniyle başladı; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 'Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik' mesajı verdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Simav'da ilk ders kardeşlik oldu

Simav'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası kapsamında Hükümet Konağı alanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Açılış, ilçedeki okulların bayrak ve flamalarıyla gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı okundu. Okul müdürleri ve bayrak takımları, geleneksel tören düzeni içinde yer aldı.

Mesaj ve beklentiler:

İsmail Güven, yeni eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başlandığını belirterek öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Güven'in törene ilişkin vurguladığı sözler de öne çıktı: "Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik".

İlköğretim Haftası ile eş zamanlı gerçekleşen bu açılış, yerel eğitim topluluğunun ortak hedef ve sorumluluk bilincini yansıttı. Tören, yeni döneme ilişkin birliktelik mesajını güçlendirirken, ilçede eğitimin önemine dikkat çekti.

SİMAV&#039;DA YENİ EĞİTİM YILI İÇİN İLK DERS: KARDEŞLİK

SİMAV'DA YENİ EĞİTİM YILI İÇİN İLK DERS: KARDEŞLİK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda
images

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı
images

Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı
images

Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda

Ford Trucks Hannover'de taşıma teknolojisinin vizyonunu sergiliyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi