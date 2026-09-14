Simav'da ilk ders kardeşlik oldu

Simav'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası kapsamında Hükümet Konağı alanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Açılış, ilçedeki okulların bayrak ve flamalarıyla gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı okundu. Okul müdürleri ve bayrak takımları, geleneksel tören düzeni içinde yer aldı.

Mesaj ve beklentiler:

İsmail Güven, yeni eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başlandığını belirterek öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Güven'in törene ilişkin vurguladığı sözler de öne çıktı: "Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik".

İlköğretim Haftası ile eş zamanlı gerçekleşen bu açılış, yerel eğitim topluluğunun ortak hedef ve sorumluluk bilincini yansıttı. Tören, yeni döneme ilişkin birliktelik mesajını güçlendirirken, ilçede eğitimin önemine dikkat çekti.

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