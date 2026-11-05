Eğitimde projeler ve güvenlik gündemde: Eskişehir'de koordinasyon toplantısı

Proje okulları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir’de, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında proje okullarının eğitim süreçlerinin gözden geçirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, eğitim-öğretim kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler ve birlikte yol haritası belirleme amacıyla yapıldı.

Toplantının ele aldığı başlıca konular:

Toplantıda eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik başarıyı destekleyici çalışmalar, okullarda yürütülen projeler ile sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamalarda dikkat edilen noktaları ve iyileştirme önerilerini paylaştı.

Katılımcılar, ev sahibi okul ve organizasyon:

Her ay farklı bir proje okulunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı bu ay Eskişehir Fatih Fen Lisesinde yapıldı. Toplantıya ilgili birim amirleri ve okul müdürleri katıldı; toplantıda ayrıca öğrenci gelişimini destekleyen faaliyetler, yarışma ve gezi planlamaları, okul güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve farkındalık çalışmaları detaylandırıldı.

Koordinasyon toplantıları, proje okullarında sürdürülebilir iyileştirme ve ortak uygulama standartlarının geliştirilmesi hedefiyle düzenli olarak devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA PROJE OKULLARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.