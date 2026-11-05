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İlkadım’da ortak akıl ile daha yaşanabilir bir ilçe hedefi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kasım ayı kapanış meclisinde alınan kararlarla ilçeyi daha yeşil, konforlu ve modern kılma hedefini ortak akılla vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da ortak akıl ile daha yaşanabilir bir ilçe hedefi

Kasım ayı kapanış toplantısı:

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Kapanış Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen 7 gündem maddesi görüşüldü ve meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen maddelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı gündemi, ilçenin güncel ihtiyaçlarına dönük uygulama ve planlama kararlarını içerirken, alınan kararların İlkadım’ın kentsel ve sosyal gelişimine katkı sağlaması hedeflendi. Meclisteki oy birliği, karar süreçlerinde sağlanan mutabakatın göstergesi olarak değerlendirildi.

İstişare ve ortak akıl vurgusu:

Başkan İhsan Kurnaz, toplantıda birlik ve beraberlik ile hareket ettiklerini belirterek, "Birlik ve beraberlikle hareket ediyoruz" ifadesiyle istişare kültürünün önemine dikkat çekti. Kurnaz, kent yönetiminde meclis üyeleri ile yapılan ortak değerlendirmelerin kararların niteliğini yükselttiğini söyledi.

Kurnaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kentimizin bugününü ve yarınını ilgilendiren tüm konuları meclis üyelerimizle ortak akıl ve istişare kültürüyle değerlendirip, İlkadım’a değer katacak kararlar almaya devam ediyoruz. Yapılan her hizmet, proje ve çalışma; İlkadım’ın katma değerine büyük katkılar sağlıyor."

Belediyecilik öncelikleri ve hedefler:

Başkan Kurnaz, İlkadım için önceliklerini daha yaşanabilir, daha yeşil, daha konforlu, daha estetik ve daha modern bir ilçe olma hedefi olarak tanımladı. Kurnaz, hayata geçirilen projelerle devam eden ve planlanan çalışmaların birlikte yürütüldüğünü ifade ederek, bu anlayışla vatandaşlara hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Meclis kararlarının uygulanmasıyla ilçede kısa ve orta vadede somut iyileşmeler bekleniyor; alınan kararların takip edilmesi ve uygulamadaki süreçlerin şeffaflığı, önümüzdeki dönemde İlkadım yönetiminin öncelikleri arasında yer alacak.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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