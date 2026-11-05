Hatice teyzenin yüzü yeni koyunlarla güldü

belediye desteğiyle yalnızlığı azaldı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Altıayak Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Türkmen'in koyunlarının telef olduğunu öğrenince evine giderek destek verdi. Ziyarette başkan, yeni koyunlar hediye ederek hem maddi hem de moral destek sundu.

ziyaret ve duygulu anlar:

Kocagöz, Hatice Teyze'nin elini öpüp halini hatırını sorduktan sonra duygularını paylaştı. Başkanın sözleri, ziyaretin esas amacını özetledi: 'Hatice teyzem duydum ki koyunların telef olmuş. Sen de çok üzülmüşsün. Biz de sen üzülme diye sana yeni koyunlar aldık.' Bu sözler karşısında Hatice Türkmen, yapılan ilgi ve destekten memnuniyetini ifade ederek 'Allah senden razı olsun' dedi.

Ziyaretin ardından başkan ve Hatice Teyze birlikte koyunların bulunduğu ağılı gördü; bu an, komşular ve muhtarın da katılımıyla mahalle dayanışmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

belediyenin ek hizmet taahhüdü:

Altıayak Mahallesi Muhtarı Muhammet Hüseyin Çeltek, konuyu başkana ilettiklerini belirterek Kocagöz'e teşekkür etti. Muhtar, başkanla telefonda kurdukları iletişimi anlattı: 'Başkanımız bir telefonumuzla, ‘Teyzem için ne gerekiyorsa hemen yerine getirilsin’ talimatını verdi. Allah başkanımızdan razı olsun.'

Ziyaretin sonunda Başkan Kocagöz, ilgili belediye birimlerine talimat vererek Hatice Teyze için evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinin yönlendirilmesini istedi. Bu karar, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik somut bir müdahale olarak sunuldu.

Başkanın programı yalnızca Hatice Teyze ile sınırlı kalmadı; Altıayak Mahallesi'ndeki çocuklara da bebek ve oyuncak arabalar hediye ederek mahalledeki başka ihtiyaç sahiplerine ve ailelere de moral vermeyi hedefledi. Bu hareket, belediyenin toplum odaklı yaklaşımının ve yerel dayanışmanın vurgulandığı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Hatice Türkmen'in eşi vefat ettikten sonra sürdürdüğü yaşam mücadelesi ve koyunlarının telef olması üzerine yaşadığı üzgünlük, belediye tarafından hızlı bir şekilde karşılık buldu. Ziyaret, hem bireysel bir yardım hem de mahalle içinde yardımlaşmayı canlandıran bir girişim niteliğinde oldu.

Sonuç olarak Kepez Belediyesi'nin müdahalesi, Hatice Teyze'nin hem günlük hayatını kolaylaştıracak hem de sosyal destek ağını güçlendirecek adımlar içeriyor. Başkan Kocagöz'ün talimatıyla başlatılan hizmetlerin düzenli takibi ve mahalle koordinasyonunun sürdürülmesi bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, KOYUNLARI TELEF OLAN 90 YAŞINDAKİ HATİCE TÜRKMEN’İ EVİNDE ZİYARET EDEREK YENİ KOYUNLAR HEDİYE ETTİ