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Köse'den pazarcılara çağrı: müşteri memnuniyeti ve şeffaflık öncelik olsun

Fatih Köse, semt pazarlarının rekabet gücünü korumak için pazarcı esnafının müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve seçme hakkına öncelik vermesini istedi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köse'den pazarcılara çağrı: müşteri memnuniyeti ve şeffaflık öncelik olsun

semt pazarlarında müşteri güveni ve hizmet kalitesi ön plana çıkmalı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, geleneksel semt pazarlarının zincir marketler ve konsept manavlarla sürdürülebilir şekilde rekabet edebilmesi için esnafın hizmet odaklı bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini açıkladı. Köse, son yıllarda zincir marketlerin ve büyük manavların yaş sebze-meyve satışlarındaki payının yükseldiğini, bunun pazarcı esnafını olumsuz etkilediğini vurguladı.

pazarların rekabet gücüne ilişkin tespitler:

Köse, tüketici alışkanlıklarındaki değişimin pazarların cazibesini etkilediğine dikkat çekti ve bunun temelinde tüketici güveni olduğunu söyledi. "Vatandaşlarımız, tezgahta sergilenen ürün ile poşete konulan ürün arasında bir standart ve kalite bütünlüğü görmek istiyor. Eve gidildiğinde ürünlerin bir kısmının ziyan olması, müşteri güvenini olumsuz etkileyebiliyor. Tüketiciler, kendi ürününü seçebilme rahatlığına ve esnafımızdan her zaman daha güler yüzlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Market ve manavların sunduğu seçme imkanı, pazarlarımızı rekabet anlamında zorluyor. Pazar kültürümüzün cazibesini koruması için bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

esnafın alabileceği pratik önlemler:

Köse, çözümün esnafın müşteri ilişkilerini güçlendirmesinde yattığını belirterek, pazarcıların kendi hizmet anlayışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Müşteri memnuniyetini öncelik haline getirmek, tezgahtaki şeffaflığı artırmak, tüketiciye seçme imkanı tanımak ve ürün firesini en aza indirmek gibi somut adımların pazarların yeniden canlanmasında etkili olacağını aktardı.

"Bu noktada değerli pazarcı esnafımızın, yaşanan rekabet ortamında kendi hizmet anlayışını yeniden değerlendirmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. Müşteriyi her zaman baş tacı ve velinimet olarak gören bir anlayışla, tezgahtaki şeffaflığı sağladığımızda ve ürün firesini en aza indirdiğimizde pazarlarımız yeniden o eski canlılığına kavuşacaktır."

Köse sözlerini, işini titizlikle yapan, müşterisine seçme hakkı tanıyan ve kalite standartlarından ödün vermeyen dürüst esnafı takdir ederek tamamladı ve bu esnafın pazar kültürünün yaşatılmasındaki en büyük değerler olduğunu vurguladı.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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