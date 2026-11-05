Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,2902 +0,07%
Bist 11.459,64 -0,16%
Altın Gram 6.670,21 +1,78%
EUR/USD 1,1226 -0,08%
Brent Petrol 96,18 +1,65%
--°

Eskişehir sanayi odası 58. yılında anıtkabir’de bağlılığını tazeledi

Eskişehir Sanayi Odası yönetimi, kuruluşunun 58. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını ve üretim kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir sanayi odası 58. yılında anıtkabir’de bağlılığını tazeledi

Eskişehir sanayi odası 58. yılında anıtkabir’de bağlılığını tazeledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, kuruluşunun 58. yılı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Ziyarette ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkanı Süha Özbay öncülüğünde yönetim kurulu, meclis divanı, meclis üyeleri ile meslek komiteleri başkanları ve yardımcıları yer aldı.

ziyaretin akışı:

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı ve heyet adına Celalettin Kesikbaş çelenk sundu. Tören kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından heyet, Anıtkabir'in Misak-ı Millî Kulesi'ni ziyaret ederek anma programını sürdürdü.

başkanın mesajı ve taahhütleri:

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Celalettin Kesikbaş, deftere Cumhuriyetin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin Eskişehir özel sektörü için rehber olduğunu belirten mesajlar bıraktı. Kesikbaş, Cumhuriyetin ortak değer olduğuna vurgu yaparak; ülkenin kalkınması, üretimin artırılması ve istihdamın çoğaltılması için çalışma kararlılıklarını ifade etti.

Defterdeki ifadelerinde, bağımsızlığın teminatı olarak "üreten, geliştiren ve kendi geleceğini inşa eden bir Türkiye" hedefinin önemine dikkat çeken Kesikbaş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin mirasçıları olduklarını ve Cumhuriyetin emanetine sahip çıkmanın bir görev olduğu mesajını paylaştı.

ESO heyetinin ziyareti, kuruluş yıldönümü vesilesiyle hem Atatürk'e saygı sunma hem de Eskişehir ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığın sembolik bir tekrarı olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) HEYETİ, KURULUŞUNUN 58. YILI DOLAYISIYLA CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) HEYETİ, KURULUŞUNUN 58. YILI DOLAYISIYLA CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİ İSTİRAHATGÂHI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım
images

Eğitimde projeler ve güvenlik gündemde: Eskişehir'de koordinasyon toplantısı
images

Köse'den pazarcılara çağrı: müşteri memnuniyeti ve şeffaflık öncelik olsun
images

Hatice teyzenin yüzü yeni koyunlarla güldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele geçirildi

Emniyet müdürü Fahri Aktaş mahalle buluşmasında esnafın sesi oldu

Amca mahkemede: 'gazi'ye kendimi korumak için ateş ettim, çok pişmanım

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam