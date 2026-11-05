Eskişehir sanayi odası 58. yılında anıtkabir’de bağlılığını tazeledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, kuruluşunun 58. yılı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Ziyarette ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkanı Süha Özbay öncülüğünde yönetim kurulu, meclis divanı, meclis üyeleri ile meslek komiteleri başkanları ve yardımcıları yer aldı.

ziyaretin akışı:

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı ve heyet adına Celalettin Kesikbaş çelenk sundu. Tören kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından heyet, Anıtkabir'in Misak-ı Millî Kulesi'ni ziyaret ederek anma programını sürdürdü.

başkanın mesajı ve taahhütleri:

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Celalettin Kesikbaş, deftere Cumhuriyetin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin Eskişehir özel sektörü için rehber olduğunu belirten mesajlar bıraktı. Kesikbaş, Cumhuriyetin ortak değer olduğuna vurgu yaparak; ülkenin kalkınması, üretimin artırılması ve istihdamın çoğaltılması için çalışma kararlılıklarını ifade etti.

Defterdeki ifadelerinde, bağımsızlığın teminatı olarak "üreten, geliştiren ve kendi geleceğini inşa eden bir Türkiye" hedefinin önemine dikkat çeken Kesikbaş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin mirasçıları olduklarını ve Cumhuriyetin emanetine sahip çıkmanın bir görev olduğu mesajını paylaştı.

ESO heyetinin ziyareti, kuruluş yıldönümü vesilesiyle hem Atatürk'e saygı sunma hem de Eskişehir ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığın sembolik bir tekrarı olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) HEYETİ, KURULUŞUNUN 58. YILI DOLAYISIYLA CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİ İSTİRAHATGÂHI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ.