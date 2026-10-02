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engellilerin kamuda görünürlüğü ve bakım desteklerinde yeni adımlar

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'teki 'Birlikte Mümkün' seminerinde engelli istihdamı ve bakım desteklerinde sağlanan ilerlemeleri paylaştı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:31

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

engellilerin kamuda görünürlüğü ve bakım desteklerinde yeni adımlar

gaziantep seminerinde verilen mesajlar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te düzenlenen "Engellilik Alanında Farkındalık Eğitimleri Semineri - Birlikte Mümkün" programında engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve bağımsız katılımlarını sağlamaya yönelik uygulamaları anlattı. İstanbul ve Tokat’ın ardından Gaziantep’te devam eden seminerlerin amacının, ortak bir anlayış ve erişilebilirlik kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı.

iletişim, erişilebilirlik ve günlük yaşamda hassasiyet:

Göktaş, programda "Birlikte Mümkün" adının bu yaklaşımı özetlediğini belirterek, birbirini anlamanın, doğru iletişim kurmanın ve küçük ama etkili davranışların önemine dikkat çekti. Bir banka gişesinde, hastane koridorunda veya uçağın kapısında engelli bir vatandaşa 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diye sorabilmenin günlük yaşamdaki farkı büyüttüğünü ifade etti. Bu tür basit ama saygılı yaklaşımların, engellilerin sosyal hayatta görünürlüğünü ve özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

bakım hizmetleri ve yerel destekler:

Bakan Göktaş, bakım hizmetleriyle ilgili güncel verileri de paylaştı. Evde Bakım Yardımı kapsamında ülke genelinde 490 binden fazla aileye destek verildiğini, sadece Gaziantep için bu yıl 1,3 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi. Göktaş, Gaziantep’te ekim ayında 11 bin 674 kişinin Evde Bakım Yardımı hizmetinden yararlandığını belirtti.

Ayrıca yatılı bakım merkezlerinde yaklaşık 40 bine yakın engelli bireye ücretsiz hizmet sunulduğunu ve şehir genelinde hizmet veren 150 gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezi ile hem engelli bireylerin gelişiminin desteklendiğini hem de ailelerin yanında olunduğunu vurguladı.

istihdamda elde edilen kazanımlar:

Çalışma hayatına katılım konusunda da önemli rakamlar paylaşan Göktaş, kamuda engelli memur sayısının 2002’ye göre 15 kat arttığını ve bugün itibarıyla 83 bini aşkın engelli vatandaşın kamuda görev yaptığını açıkladı. Bu atamaların engelli bireyler için özgüven, bağımsızlık ve toplumda görünürlük anlamına geldiğini söyledi.

Bakan, sahada yürütülen hizmetlerin ortak bir anlayışa dönüştürülmesi; kapsayıcılığın her alanda kültür haline getirilmesi gerektiğini belirtti ve bugüne kadar elde edilen kazanımların daha ileri taşınacağının altını çizdi.

Programa Bakan Göktaş’ın yanı sıra Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı ve etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

GAZİANTEP&#039;TE &quot;ENGELLİLİK ALANINDA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ SEMİNERİ-BİRLİKTE MÜMKÜN&quot; PROGRAMINDA...

GAZİANTEP'TE "ENGELLİLİK ALANINDA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ SEMİNERİ-BİRLİKTE MÜMKÜN" PROGRAMINDA KONUŞAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ENGELLİ BİREYLERİN HAYATIN HER ALANINDA EŞİT VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE YER ALMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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