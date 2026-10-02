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Sardes'te planlanan Goran Bregovic konseri Soma'daki maden kazası nedeniyle 10 ekime ertelendi

UNESCO mirası Sardes Antik Kenti'nde 3 Ekim'de yapılması planlanan Goran Bregovic konseri, Soma'daki maden kazası sonrası 10 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sardes'te planlanan Goran Bregovic konseri Soma'daki maden kazası nedeniyle 10 ekime ertelendi

goran bregovic konserinin yeni tarihi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sardes Antik Kenti’nde 3 Ekim Cumartesi için planlanan Goran Bregovic konseri, Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle ertelendi. Yetkililer etkinliğin 10 Ekim Cumartesi tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

kazanın etkisi:

Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayın ardından belediye, yaşanan kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

bilet ve organizasyon bilgileri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce bilet satın alan vatandaşların biletlerinin 10 Ekim'deki konserde de geçerli olacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada maden emekçilerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Manisa halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN SARDES...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN SARDES ANTİK KENTİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN GORAN BREGOVİ KONSERİ, SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN KAZASI NEDENİYLE ERTELENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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