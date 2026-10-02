Y. Denizli Basket avrupa serüvenine evinde başlayacak

Y. Denizli Basket'in avrupa takvimi:

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki maç programı netleşti. Yeşil-siyahlı ekip, grup aşamasında toplam 10 karşılaşma oynayacak ve Denizli'yi uluslararası arenada temsil edecek. G Grubu'nda Y. Denizli Basket'in rakipleri BC Prievidza, SL Benfica, Lions de Genve, LANDAU Lions ve Bakken Bears olarak belirlendi.

evde başlayacak ilk sınav:

Y. Denizli Basket, Avrupa macerasına 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de kendi sahasında BC Prievidza ile oynayacağı maçla başlayacak. Kulüp ve takım yönetimi, özellikle sezon başı atmosferinde taraftar desteğinin önemine dikkat çekiyor; ev sahibi olarak avantajı kullanmak ve gruba güçlü bir başlangıç yapmak öncelikli hedefler arasında.

Grup içinde Denizli'de oynanacak maçlar takım için hem prestij hem de puan anlamında kritik öneme sahip. Yeşil-siyahlılar, ev sahasında alınacak sonuçlarla grubun genel dengesini etkilemeyi amaçlıyor.

fikstür detayları ve deplasman maratonu:

Y. Denizli Basket, grup aşamasında Portekiz, İsviçre, Azerbaycan, Slovakya ve Danimarka'ya deplasman maçları için seyahat edecek. Deplasmanlar, hem saha içi performans hem de lojistik açıdan takımın dayanıklılığını sınayacak.

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup fikstürü:

6 Ekim Salı 20.00: Y. Denizli Basket – BC Prievidza (Denizli)

14 Ekim Çarşamba 22.00: SL Benfica – Y. Denizli Basket (Lizbon, Portekiz)

21 Ekim Çarşamba 21.30: Lions de Genve – Y. Denizli Basket (Cenevre, İsviçre)

28 Ekim Çarşamba 18.00: LANDAU Lions – Y. Denizli Basket (Bakü, Azerbaycan)

3 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – Bakken Bears (Denizli)

11 Kasım Çarşamba: BC Prievidza – Y. Denizli Basket (Prievidza, Slovakya) - Saat açıklanmadı.

17 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – SL Benfica (Denizli)

9 Aralık Çarşamba: Y. Denizli Basket – Lions de Genve (Denizli) - Saat açıklanmadı.

15 Aralık Salı 20.00: Y. Denizli Basket – LANDAU Lions (Denizli)

23 Aralık Çarşamba 20.30: Bakken Bears – Y. Denizli Basket (Risskov/Aarhus, Danimarka)

Grup mücadelesi boyunca Y. Denizli Basket, özellikle Denizli'deki maçlarda taraftar desteğini arkasına alarak hem iç sahada hem de deplasmanda istikrarlı sonuçlar hedefliyor. Takımın performansı, şehir için uluslararası arenada bir vitrin işlevi görecek ve 6 Ekim'deki başlangıç maçına odaklanılmış durumda.

Y. DENİZLİ BASKET’İN FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDA OYNAYACAĞI MAÇLARIN PROGRAMI BELLİ OLDU. YEŞİL-SİYAHLI EKİP, AVRUPA SAHNESİNDE DENİZLİ’Yİ TEMSİL ETMEK İÇİN 10 MAÇLIK ZORLU BİR MARATONA ÇIKACAK.