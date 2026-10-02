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Orta Anadolu’da imalat sanayiine yeni ivme: Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta 13 proje başlıyor

ORAN’ın TR72 programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yeşil dönüşüm, OSB altyapısı ve kurumsallaşmayı hedefleyen 13 proje hayata geçiriliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Orta Anadolu’da imalat sanayiine yeni ivme: Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta 13 proje başlıyor

TR72 iletişim programı ile bölgesel sanayiye doğrudan destek sağlanıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen TR72 İmalat Sanayi Ekosistemini Geliştirme Programı çerçevesinde Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta imalat sanayine yönelik 13 proje hayata geçiriliyor. Projeler, bölgedeki işletmelerin sürdürülebilirlik, verimlilik ve kurumsallaşma kapasitelerini artırmaya odaklanıyor.

Projelerin odağı:

Program kapsamında yürütülecek çalışmalar arasında yeşil ve yalın dönüşüm, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, OSB altyapısının güçlendirilmesi ve Yeşil OSB uygulamaları bulunuyor. Ayrıca proje faaliyetleri arasında CBAM uyum kapasitesinin artırılması, kurumsal gelişim ve imalat sanayine yönelik eğitici eğitimi gibi alanlar da yer alıyor. Bu müdahaleler, İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın tüm özel amaçlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Beklenen somut çıktılar:

Programın üçüncü dönem başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı ve değerlendirmeler sonucunda 8 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler ile 155 kişinin doğrudan yararlanması, 1.611 kişinin dolaylı olarak etkilenmesi, 1.176 saat danışmanlık hizmeti ve 152 saat eğitim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu faaliyetlerin sonucunda 46 çalışanın mevcut becerilerinin geliştirilmesi veya yeni beceriler kazanması öngörülüyor.

Ayrıca projeler kapsamında 5 fizibilite raporu ve eylem planı hazırlanması hedefleniyor; bu çıktılar, yeşil ve yalın dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasına, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm kapasitesinin artırılmasına ve işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sunacak.

Sonuç olarak, ORAN’ın TR72 programıyla hayata geçirilen projeler, bölgedeki imalat sanayinin yeşil dönüşüm kapasitesini, verimlilik ve dijitalleşme düzeyini ile kurumsallaşma ve rekabetçilik seviyesini artırmayı amaçlayarak Kayseri, Sivas ve Yozgat ekonomisine somut faydalar sağlamayı hedefliyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TR72 İMALAT SANAYİ EKOSİSTEMİNİ...

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TR72 İMALAT SANAYİ EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA KAYSERİ, SİVAS VE YOZGAT’TA İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK 13 PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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