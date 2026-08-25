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Ehliyet almak için cepler daha derin: toplam maliyet 36 bine dayanıyor

Sektör eğitmeni Selin Şimşek, eksiksiz teorik ve direksiyon eğitimiyle birlikte ehliyet maliyetinin 35–36 bin liraya ulaştığını açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ehliyet almak için cepler daha derin: toplam maliyet 36 bine dayanıyor

Ehliyet maliyeti nasıl şekilleniyor:

Sektörde yaklaşık dört yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bekleyen eğitim sürecini ve güncel giderleri anlattı. Gençler ve öğrenciler kurs ücretlerini yüksek bulsa da Şimşek, bunun kapsamlı eğitim programı ve artan işletme giderlerinden kaynaklandığını belirtti.

Eğitim sürecinin kapsamı ve süresi:

Şimşek, süreç hakkında şunları aktardı: Adaylar genellikle 2,5-3 aylık bir dönemde eğitim görüyor. Öncelikle 34 saat teorik eğitim veriliyor; ardından sınav aşamaları işletiliyor ve başarılı olanlara yönelik 16 saat direksiyon eğitimi sunuluyor. Eğitimin eksiksiz ve programlı şekilde yürütülmesinin, süre uzadıkça maliyetlere yansıdığı vurgulandı.

Gider kalemleri ve artış nedenleri:

Şimşek, ehliyet almanın toplam maliyetini kalem kalem şöyle aktardı: kurs ücreti yaklaşık 23.500 lira, teorik sınav ücreti 1.250 lira, direksiyon sınav ücreti 2.000 lira ve sınavları geçen adayların devlete ödediği harç 8.869 lira. Buna göre, aday hiçbir sınavdan kalmazsa toplam maliyetin 35-36 bin lira aralığına ulaştığı ifade edildi.

Şimşek ayrıca maliyet artışlarının en önemli nedenlerinden birinin akaryakıt fiyatları ve araç bakım giderleri olduğunu belirtti. Yakıt ve araç giderleri yükseldikçe kursların işletme maliyetlerinin arttığı, bunun da kurs ücretlerine yansıdığı ifade edildi. Gençlerin ve öğrencilerin bütçe planlaması yapmasının önemine dikkat çekildi.

SELİN ŞİMŞEK

SELİN ŞİMŞEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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