Sivas'ın mirasını ekonomiyle buluşturacağız

Sivas'ın kültür ve turizm potansiyelini ekonomik değere dönüştürme vaadi

STSO başkan adayı Mustafa Eken ve meclis üyesi adayları, Divriği'de oda üyeleriyle gerçekleştirdikleri istişare toplantısında Sivas'ın turizm ve gastronomi kaynaklarını ekonomiye entegre edecek proje taahhütlerini paylaştı. Toplantı öncesinde ilçedeki üyeleri ziyaret eden Eken, beklenti ve talepleri dinlediğini belirtti. Görev yaptığı dönem olan 2018-2022 yıllarında yapılan çalışmalara değinen Eken, kent için elde edilen kazanımların üzerine daha fazlasını koymak istediklerini söyledi.

divriği'de üyelerle istişare:

Eken, Divriği temaslarında üyelerin sahadan gelen öneri ve sorunlarını öncelikli gördüklerini vurguladı. Yönetimde katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışı merkeze alacaklarını belirten Eken, göreve gelmeleri halinde kapılarının, telefonlarının ve sahalarının üyeler için açık olacağını ifade etti. Üyelerin taleplerinin düzenli olarak takip edileceğini ve uygulamaya dönüştürülecek politikalar geliştirileceğini kaydetti.

yöresel değerler, gastronomi ve termal turizm:

Eken, Sivas'ın yalnızca sanayi ve ticaretle sınırlı kalmayıp tarih, kültür ve mutfak zenginlikleriyle de ekonomik potansiyel barındırdığını dile getirdi. Kendi dönemlerinde Sivas'a özgü ürünlerin tescillenmesi için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Eken, Sivas katmeri ve pezik turşusunun coğrafi işaretle tescillenmesine katkı sağlandığını belirtti. Bu tescillerin sadece kültürel bir değer olmadığını, aynı zamanda yerel üreticiden esnafa kadar geniş bir ekonomik fayda zinciri oluşturduğunu vurguladı.

Eken, ayrıca Sivas'ın termal kaynaklarına dikkat çekerek bu alanda yatırım çekmeye yönelik projeler hazırladıklarını ifade etti. Termal turizm başta olmak üzere doğal, tarihi ve gastronomik unsurları bir arada ele alan bütüncül bir turizm stratejisiyle ilçelere kadar yayılan bir hareketlilik hedeflediklerini söyledi.

tur rotaları ve iş birlikleri:

Şehrin ulusal turizm rotalarında hak ettiği yeri alması için ulusal tur şirketleriyle iş birliği planladıklarını aktaran Eken, turist akışının sadece merkezde değil; Divriği'den Zara'ya, Kangal'dan diğer ilçelere kadar yayılması gerektiğini belirtti. Turizmin canlanmasının yerel ticareti ve hizmet sektörünü doğrudan canlandıracağını, bu sayede esnaf ve otelcinin de fayda göreceğini söyledi.

Divriği temasları kapsamında meclis üyesi adaylarıyla birlikte tarihi Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa'yı ziyaret eden Eken, eserin ulusal ve uluslararası tanıtımının güçlendirilmesine öncelik vereceklerini ifade etti. Eserin Sivas'ın turizm vizyonunda özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Eken, tarihi miras korunurken daha etkin tanıtım ve rotalara dahil etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Toplantının sonunda Eken, Sivas'ın kültür, turizm ve gastronomi potansiyelini ekonomik büyümeye dönüştürme hedefini yineleyerek üyelerle sürekli iletişim ve iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN VE STSO MECLİS ÜYESİ ADAYLARI, DİVRİĞİ'DE ODA ÜYELERİYLE BULUŞTU.