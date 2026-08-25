Hisarcık'ta içme suyu kaynakları güçleniyor: Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl için sondaj ihalesi tamamlandı

Hisarcık'ta sondaj ihalesi tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir adım atıldı. Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ihale süreci tamamlandı.

ihalenin kapsamı ve amaçları:

Yapılacak sondaj çalışmaları, köylerin içme suyu kaynaklarının artırılması ve mevcut su ihtiyacının daha sağlıklı ve yeterli şekilde karşılanması amacını taşıyor. İhale; sondaj, kaynak geliştirme ve su temin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik teknik uygulamaları kapsayacak şekilde planlandı.

yerel etki ve sonraki adımlar:

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte köy sakinlerinin suya erişiminde süreklilik sağlanması ve su kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Uygulama sürecinin takibi ve gerekli koordinasyon görevleri kaymakamlık ve encümen yetkilileri tarafından yürütülecek; sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı değerlendirmeleri yapılacak.

HİSARCIK AŞAĞIYONCAAĞAÇ VE KARAAĞIL KÖYLERİNİN İÇME SUYU İÇİN SONDAJ İHALESİ TAMAMLANDI