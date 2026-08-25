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İnegöl AVM meydanında 30 ağustos coşkusu: gün boyu müzik, atölye ve spor

İnegöl AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı AVM Meydanı'nda bando ve trio dinletileri, koro-dans gösterisi, çocuk atölyeleri ve spor gösterileriyle gün boyu kutlayacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İnegöl AVM meydanında 30 ağustos coşkusu: gün boyu müzik, atölye ve spor

İnegöl AVM'de 30 Ağustos programı

Fiba Commercial Properties çatısı altında hizmet veren İnegöl AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ziyaretçilerle birlikte özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek program AVM Meydanı'nı bayram coşkusunun odağına dönüştürecek; her yaştan katılımcıya yönelik müzik, dans, atölye ve spor etkinlikleri yer alacak.

müzik ve dans programı:

Kutlamalar, meydanda saat 15.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek bando dinletileri ile başlayacak. Ardından ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak trio performansları 17.00 - 17.40 ve 18.00 - 18.40 saatleri arasında olmak üzere iki seansta sahne alacak.

Akşam programının ön planında ise 19.00'da sahne alacak olan Diva Sanat & Akademi koro ve dans gösterisi bulunuyor. Koro ve dansın birleştiği bu gösteriyle meydandaki bayram atmosferi daha da güçlenecek.

çocuk atölyeleri ve gün sonu spor gösterisi:

Etkinlik takviminde çocuklara yönelik uygulamalı çalışmalara geniş yer ayrıldı. Diva Sanat & Akademi iş birliğiyle düzenlenecek atölyeler 15.00-20.00 saatleri arasında sürecek ve resim atölyesi, robot atölyesi ve zeka oyunları atölyesi gibi üretici ve eğlenceli etkinlikler sunacak. Bu atölyeler çocuklara hem yaratıcılık hem de keşfetme fırsatı sağlayacak şekilde planlandı.

Günün finali ise AVM bünyesindeki GYMFit tarafından gerçekleştirilecek spor gösterisi ile olacak; gösteri 20.30'da izleyicilerle buluşacak ve kutlamayı dinamik bir performansla sonlandıracak.

İnegöl AVM'nin hazırladığı program, müzikten görsel gösterilere, çocuk üretkenliğinden spor performanslarına kadar geniş bir içerik sunarak Zafer Bayramı'nı ailelere ve ziyaretçilere yönelik kapsayıcı bir etkinliğe dönüştürüyor. AVM Meydanı, 30 Ağustos günü için hem yerel topluluğun bir araya geldiği bir buluşma noktası hem de farklı yaş gruplarına uygun etkinliklerle dolu bir kutlama alanı olarak öne çıkıyor.

İNEGÖL AVM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI GÜN BOYU SÜRECEK MÜZİK, DANS, SPOR VE ATÖLYE...

İNEGÖL AVM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI GÜN BOYU SÜRECEK MÜZİK, DANS, SPOR VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİYLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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