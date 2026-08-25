Kandil geleneği 15 bin simitle Mersin sokaklarında

Kandil simidi dağıtımı kent geneline yayıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili vesilesiyle kentin farklı noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin organize ettiği etkinlikte toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtıldı.

dağıtımın kapsamı:

Dağıtımlar, kent genelindeki 13 ilçedeki 33 cami ve kent merkezinde belirlenen 4 farklı noktada gerçekleştirildi. Ekipler, cami çıkışlarında ve yoğun yaya trafiğinin olduğu noktalarda simitleri vatandaşlara ulaştırdı.

belediyenin mesajı:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Yağmur Merve İşlek, uygulamanın amaçlarını ve duygu vurgusunu şu sözlerle aktardı: "Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde paylaşma ve dayanışma ruhunu kentimizin her köşesine ulaştırmak amacıyla 13 ilçemizdeki 33 camide ve merkez ilçelerimizde 4 ana noktada toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel ahlakı ve merhameti yeniden idrak ettiğimiz bu anlamlı günde vatandaşlarımızla buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandilini en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz"

Bu uygulama, kandil geleneğinin yaşatılmasına katkı sundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve gecelerde vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

MERSİN’DE MEVLİT KANDİLİ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ.