Ekim ayı verileri: Çanakkale havalimanı 10 bin 143 yolcuya ulaştı

Çanakkale havalimanı ekim raporu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çanakkale Havalimanı Ekim ayında toplam 10 bin 143 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 464 olarak kaydedildi.

uçak ve yolcu trafiğinin 10 aylık bilançosu:

Ekim ayı performansı, yılın ilk 10 aylık dönemi için birikimli rakamlara de yansıdı. Yılın 10 aylık bilançosunda yolcu trafiği toplam 102 bin 662, uçak trafiği ise 5 bin 789 olarak bildirildi. Bu rakamlar, havalimanının yıl içindeki hareketliliğine ilişkin önemli bir göstergedir.

yük trafiği verileri:

Kargo, posta ve bagaj kapsamında taşınan yük miktarı Ekim ayında toplam 85 ton oldu. Yılın 10 aylık döneminde ise yük trafiği toplam 869 ton seviyesine ulaştı. Bu veriler, bölgesel lojistik akışları ve havalimanı operasyonel yoğunluğuna ışık tutuyor.

Genel olarak Ekim ayı verileri, Çanakkale Havalimanı'nın yıl içindeki seyrine katkı sağlarken, aylık ve 10 aylık toplamlar işletme ve planlama açısından değerlendirmeye alınıyor.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EKİM AYINDA 10 BİN 143 YOLCU TERCİH ETTİ.