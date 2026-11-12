Dolar 50,2545 +0,05%
Euro 55,8828 +0,23%
Bist 11.809,00 +1,22%
Altın Gram 6.388,71 -1,16%
EUR/USD 1,1100 +0,09%
Brent Petrol 91,81 -1,02%
--°

Ekim ayı verileri: Çanakkale havalimanı 10 bin 143 yolcuya ulaştı

Çanakkale Havalimanı, Ekim ayında 10 bin 143 yolcuya hizmet verdi; iniş-kalkış sayısı 464 ve yük trafiği 85 ton olarak gerçekleşti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Ekim ayı verileri: Çanakkale havalimanı 10 bin 143 yolcuya ulaştı

Çanakkale havalimanı ekim raporu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çanakkale Havalimanı Ekim ayında toplam 10 bin 143 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 464 olarak kaydedildi.

uçak ve yolcu trafiğinin 10 aylık bilançosu:

Ekim ayı performansı, yılın ilk 10 aylık dönemi için birikimli rakamlara de yansıdı. Yılın 10 aylık bilançosunda yolcu trafiği toplam 102 bin 662, uçak trafiği ise 5 bin 789 olarak bildirildi. Bu rakamlar, havalimanının yıl içindeki hareketliliğine ilişkin önemli bir göstergedir.

yük trafiği verileri:

Kargo, posta ve bagaj kapsamında taşınan yük miktarı Ekim ayında toplam 85 ton oldu. Yılın 10 aylık döneminde ise yük trafiği toplam 869 ton seviyesine ulaştı. Bu veriler, bölgesel lojistik akışları ve havalimanı operasyonel yoğunluğuna ışık tutuyor.

Genel olarak Ekim ayı verileri, Çanakkale Havalimanı'nın yıl içindeki seyrine katkı sağlarken, aylık ve 10 aylık toplamlar işletme ve planlama açısından değerlendirmeye alınıyor.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EKİM AYINDA 10 BİN 143 YOLCU TERCİH ETTİ.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EKİM AYINDA 10 BİN 143 YOLCU TERCİH ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa’da üreticinin ortak kullanımına 144 yeni nesil tarım makinesi desteği
images

Turkcell'in 'Shaq diye 5G' kampanyası Felis'te 6 ödülle öne çıktı
images

Erdemir COP31'de sanayinin yeşil dönüşüm ve rekabet stratejisini tartışacak
images

Kışın sofraların saklı tadı Van'ın otlu küp peyniri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi