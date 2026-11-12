Didim'de otomasyonla 8 ayda 13 milyon lira tasarruf

Sistemin kurulumu ve kapsamı:

Didim Belediyesi, evsel katı atık toplama hizmetlerini daha planlı, verimli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla Mart ayında Evsel Katı Atık Otomasyon Sistemini devreye aldı. Dijital altyapı sayesinde saha verileri tek bir sistemde toplandı ve araçlarla ekiplerin çalışma planları gerçek ihtiyaçlara göre oluşturulmaya başlandı.

Sistem kapsamında ilçedeki 3 bin 864 noktada bulunan 5 bin 619 konteyner dijital olarak kayda alındı. Ayrıca 187 akıllı sensör ile 60 hizmet aracına yerleştirilen 240 kamera aracılığıyla doluluk, görüntü ve filo verileri eş zamanlı değerlendirilerek operasyonların etkin yönetimi sağlandı.

Operasyonel verimlilik ve performans değişimleri:

2025-2026 karşılaştırmalı operasyon verileri, kaynak kullanımında azalma olurken hizmet kapasitesinin arttığını ortaya koydu. Toplanan atık miktarı 46 bin 411 tondan 49 bin 906 tona yükselerek %7,53 artış gösterdi. Yakıt tüketimi 325 bin 210 litreden 257 bin 425 litreye düşerek %20,84 azaldı; kat edilen yol ise 707 bin 768 kilometreden 650 bin 797 kilometreye gerileyerek %8,05 azaldı. Çöp toplama aracı sayısı 22'den 18'e düşerek %18,18 azalma kaydedildi.

Birim başına verimlilikte de önemli iyileşmeler oldu: ton başına yakıt tüketimi 7,01 litreden 5,16 litreye gerileyerek %26,39 azaldı, çöp aracı başına toplanan atık miktarı %31,42 arttı ve ton başına kat edilen yol %14,49 azaldı.

Maliyet karşılığı ve çevresel etki:

Otomasyonun sağladığı operasyonel verimlilik maliyet hesaplarına da yansıdı. Sunumda paylaşılan verilere göre 67 bin 785 litre daha az yakıt tüketimi 6,57 milyon TL tasarruf sağlarken, 56 bin 971 kilometre daha az yol yapılmasına bağlı bakım ve lastik farkı 1,43 milyon TL olarak hesaplandı. Sekiz aylık personel iş gücü kapasitesinin maliyet karşılığı 5,02 milyon TL olarak belirlendi. Yakıt, bakım ve personel olmak üzere üç bileşen üzerinden hesaplanan toplam kurumsal kazanım yaklaşık 13,02 milyon TL oldu.

Yakıt tüketimindeki düşüş çevresel kazanımlara da katkı sağladı. Sunumda yer alan tahmini doğrudan CO hesaplamasına göre, 2025 yılında 855 ton olan emisyon miktarı 2026 yılında 677 tona gerileyerek yaklaşık 178 ton daha az CO salımı gerçekleşti. Bu miktar, AB yeni otomobil ortalaması esas alınarak yapılan karşılaştırmada, yaklaşık 1.670 otomobilin 1.000 kilometrelik yolculuğunda ortaya çıkan CO salımına eşdeğer kabul edildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Gençay, teknolojiyi sahadaki ihtiyaçları daha doğru karşılamak amacıyla kullandıklarını, araç ve ekipmanların gerçek ihtiyaçlara göre planlanmasıyla gereksiz seferlerin azaltıldığını, iş gücünün daha verimli kullanıldığını ve maliyet avantajı sağlandığını belirtti.

Başkan Gençay, daha temiz ve verimli bir Didim için sistemin sonuçlarını izlemeye ve geliştirmeye devam edeceklerini ve kent kaynaklarını halkın yararına kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN8 AYDA 13 MİLYON LİRA TASARRUF