İş Bankası COP31'i fırsata çeviriyor: kobiler için yeşil ve dijital kredi paketi

İş Bankası COP31 finansman paketini duyurdu

COP31 İklim Destekçisi Türkiye İş Bankası, KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla COP31 Finansman Paketi’ni hayata geçirdi. Paket, ekonomik can damarımız olan KOBİ’lere hem finansal hem finansal olmayan destekler sunmayı hedefliyor.

paketin kapsamı ve maddi destekler:

Paket kapsamında işletmelerin öz tüketim amaçlı çatı ve arazi tipi GES, enerji ve kaynak verimliliği, su, hammadde ve atık yönetimi ile dijital dönüşüm yatırımlarının finansmanı için 50 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, teminat mektubu ihtiyaçlarına yönelik olarak gayrinakdi kredi (teminatsal) çözümler de sunuluyor.

Nakdi kredilerden yararlanan müşteriler, bankanın açıklamasına göre EFT ve havale işlemlerini masrafsız gerçekleştirebilecek; Çevreye Duyarlı Dış Ticaret Paketleri kapsamında da indirimlerden faydalanabilecekler.

ücretsiz dijital çözümler ve çevresel ölçüm:

Paket yalnızca krediyle sınırlı kalmıyor; KOBİ’lere yönelik ücretsiz dijital çözümler de içeriğe dahil edildi. Bunlar arasında su verimliliğine yönelik teknoloji çözümleri ve karbon ayak izi hesaplama platformu gibi uygulamalar bulunuyor. Bu araçlar, işletmelerin çevresel etkilerini ölçmesine, kaynak kullanımını iyileştirmesine ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda somut adımlar atmasına yardımcı olacak.

sürdürülebilirlik taahhütleri ve toplumsal hedefler:

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyan İş Bankası, 2023-2028 dönemine ilişkin sürdürülebilir finansman taahhüdünü 650 milyar TL düzeyinde açıkladı. Banka bu çerçevede reel sektörün sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını destekleyerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkıda bulunmayı ve kapsayıcı finansmanla sosyal fayda yaratan projeleri finanse etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik olarak İş Bankası, 2023-2028 döneminde girişimci kadınlara 250 milyar TL finansman sağlama taahhüdünde bulunuyor ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık desteği sunmayı hedefliyor.

Bankanın COP31 Finansman Paketi, KOBİ’lerin yatırım kararlarını kolaylaştırmayı ve çevresel-etki ölçümü ile operasyonel verimliliği birlikte destekleyerek sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI, EKONOMİMİZİN BEL KEMİĞİ KOBİ’LERİN GÜÇLENMESİNE, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNMAK AMACIYLA COP31 FİNANSMAN PAKETİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ.