Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8901 +0,25%
Bist 11.815,92 +1,28%
Altın Gram 6.388,79 -1,16%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 92,13 -0,68%
--°

İş Bankası COP31'i fırsata çeviriyor: kobiler için yeşil ve dijital kredi paketi

İş Bankası, COP31 kapsamlı paketiyle KOBİ'lerin yeşil ve dijital yatırımlarına 50 milyon TL'ye kadar kredi, gayrinakdi destek ve ücretsiz dijital çözümler sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İş Bankası COP31'i fırsata çeviriyor: kobiler için yeşil ve dijital kredi paketi

İş Bankası COP31 finansman paketini duyurdu

COP31 İklim Destekçisi Türkiye İş Bankası, KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla COP31 Finansman Paketi’ni hayata geçirdi. Paket, ekonomik can damarımız olan KOBİ’lere hem finansal hem finansal olmayan destekler sunmayı hedefliyor.

paketin kapsamı ve maddi destekler:

Paket kapsamında işletmelerin öz tüketim amaçlı çatı ve arazi tipi GES, enerji ve kaynak verimliliği, su, hammadde ve atık yönetimi ile dijital dönüşüm yatırımlarının finansmanı için 50 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, teminat mektubu ihtiyaçlarına yönelik olarak gayrinakdi kredi (teminatsal) çözümler de sunuluyor.

Nakdi kredilerden yararlanan müşteriler, bankanın açıklamasına göre EFT ve havale işlemlerini masrafsız gerçekleştirebilecek; Çevreye Duyarlı Dış Ticaret Paketleri kapsamında da indirimlerden faydalanabilecekler.

ücretsiz dijital çözümler ve çevresel ölçüm:

Paket yalnızca krediyle sınırlı kalmıyor; KOBİ’lere yönelik ücretsiz dijital çözümler de içeriğe dahil edildi. Bunlar arasında su verimliliğine yönelik teknoloji çözümleri ve karbon ayak izi hesaplama platformu gibi uygulamalar bulunuyor. Bu araçlar, işletmelerin çevresel etkilerini ölçmesine, kaynak kullanımını iyileştirmesine ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda somut adımlar atmasına yardımcı olacak.

sürdürülebilirlik taahhütleri ve toplumsal hedefler:

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyan İş Bankası, 2023-2028 dönemine ilişkin sürdürülebilir finansman taahhüdünü 650 milyar TL düzeyinde açıkladı. Banka bu çerçevede reel sektörün sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını destekleyerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkıda bulunmayı ve kapsayıcı finansmanla sosyal fayda yaratan projeleri finanse etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik olarak İş Bankası, 2023-2028 döneminde girişimci kadınlara 250 milyar TL finansman sağlama taahhüdünde bulunuyor ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık desteği sunmayı hedefliyor.

Bankanın COP31 Finansman Paketi, KOBİ’lerin yatırım kararlarını kolaylaştırmayı ve çevresel-etki ölçümü ile operasyonel verimliliği birlikte destekleyerek sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI, EKONOMİMİZİN BEL KEMİĞİ KOBİ’LERİN GÜÇLENMESİNE, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE...

TÜRKİYE İŞ BANKASI, EKONOMİMİZİN BEL KEMİĞİ KOBİ’LERİN GÜÇLENMESİNE, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNMAK AMACIYLA COP31 FİNANSMAN PAKETİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa’da üreticinin ortak kullanımına 144 yeni nesil tarım makinesi desteği
images

Turkcell'in 'Shaq diye 5G' kampanyası Felis'te 6 ödülle öne çıktı
images

Erdemir COP31'de sanayinin yeşil dönüşüm ve rekabet stratejisini tartışacak
images

Kışın sofraların saklı tadı Van'ın otlu küp peyniri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi