Ekim haftasında üç gemiyle 9 bin 400 turist Marmaris'i canlandırdı

Ekim haftasında üç kruvaziyer Marmaris'te hareketlilik yarattı

Bu hafta Marmaris limanına yanaşan üç kruvaziyer, yolcu ve mürettebat dahil 9 bin 400 kişiyi ilçeye getirdi. Ziyaretçiler çarşı, Kaleiçi ve yat limanı başta olmak üzere kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kruvaziyerlerin limana geliş tarihleri ve yolcu sayıları:

MSC Divina 6 Ekim Salı günü 4 bin 500, Astoria Grande 9 Ekim Cuma günü 1 bin 200, ve AIDAstella 10 Ekim Cumartesi günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebatla limana yanaştı.

Ziyaretlerin turizm ve kent merkezine etkisi:

Gemilerden inen yolcular Kaleiçi, kale çevresindeki sokaklar ve yat limanını gezdi; bazıları düzenlenen turlara katılarak çevre ilçeleri ziyaret etti. Bu hareketlilik, Ekim ayında Marmaris'in turizm canlılığına katkı sağladı.

MARMARİS’E BU HAFTA ÜÇ KURVAZİYERLE 9 BİN 400 KİŞİ GELDİ