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Fidan ve Motegi görüşmesinde ticaret ve üçüncü ülke iş birliği öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelere yönelik şirket iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan ve Motegi görüşmesinde ticaret ve üçüncü ülke iş birliği öne çıktı

Fidan'ın Atlanta temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş alanlarına taşınması hedefiyle gerçekleştirildi.

ticaret ve yatırımların önceliği:

Fidan görüşmede, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Karşılıklı yatırımların artırılmasının yanı sıra, Türk ve Japon şirketleri arasındaki iş birliğinin üçüncü ülkelere yönelik projeler şeklinde genişletilmesinin önemine dikkat çekildi.

bölgesel gündem ve planlanan ziyaretler:

Toplantı çerçevesinde ayrıca Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler ele alındı. İki taraf, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan ikili ziyaretler ve temasların koordinasyonunun sağlanmasının altını çizdi.

Fidan'in Atlanta temasları kapsamında ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bakan, toplantı marjında daha önce Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile de bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD&#039;de Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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