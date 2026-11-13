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Ekimde cari denge dört ay üst üste fazla verebilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekimde dış ticaret açığının yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolar olduğunu ve dört ay üst üste cari fazla beklediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ekimde cari denge dört ay üst üste fazla verebilir

Ticaret ve cari dengeye ilişkin bakanlık değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin dış dengedeki görünümünün dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti. Bolat, eylül ayında cari işlemler hesabının 2,7 milyar dolar fazla verdiğini hatırlatarak yılın ilk 9 aylık dönemde cari açığın 28 milyar dolar olarak kaydedildiğini ifade etti.

Ekim verileri ve yıllık göstergeler:

Bakan Bolat, 2026 yılı Ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Bu çerçevede temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında da cari işlemler hesabında fazla verilmesinin beklendiğini belirterek, cari dengenin dört ay üst üste fazla verebileceğini kaydetti.

Ayrıca Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ağustos ayında 41,3 milyar dolar iken eylül ayında 39,2 milyar dolara gerilediğini, 2026 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 127,2 milyar dolar olduğunu vurguladı. Mal ve hizmet ihracatının toplamının ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,8 artışla 410,9 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Riskler, performans ve gelecek beklentileri:

Bolat, enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın cari açık üzerinde risk oluşturduğunu ifade ederken, ihracattaki güçlü görünümün cari dengeyi desteklediğini belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde cari işlemler açığının milli gelire oranının yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihi ortalamanın altında gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, 2026 üçüncü çeyreğinde de bu oranın benzer seviyede kalarak tarihi ortalamanın altında seyrettiğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan ayrıca 2026 yılı üçüncü çeyreğinde cari işlemler dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7,5 milyar dolar fazla verdiğini kaydetti. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde ticaret politikalarıyla yol alınmaya devam edildiğini de sözlerine ekledi.

Bolat’ın değerlendirmesine göre, eylül verilerinin ardından ekim ayı verilerinin de desteklemesiyle cari denge 4 ay arka arkaya fazla vererek dış dengenin güçlendiğine işaret edecek. Bununla birlikte enerji ve emtia kaynaklı risklerin takip edildiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) TARAFINDAN EYLÜL AYI ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ...

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) TARAFINDAN EYLÜL AYI ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ AÇIKLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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